Армия и оружие
Газета.RuАдмирал ВМС США призвал брать пример с России в военной сфере
Командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго выразил мнение, что союзникам Вашингтона, которые намерены укрепить обороноспособность при ограниченных ресурсах, необходимо учиться у России. Об этом сообщает Defense Writers Group.
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с чего всё началось
«Если вы ограничены в ресурсах и при этом хотите защитить ваши берега, тогда подумайте о том, что делают русские при помощи систем A2/AD», — цитирует Defense Writers Group Фогго.RT на русскомвчера в 21:19
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Адмирал ВМС США призвал союзников брать пример с России в военной сфере
Российская газетавчера в 20:12
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