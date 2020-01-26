Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuАдмирал ВМС США призвал брать пример с России в военной сфере

Командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго выразил мнение, что союзникам Вашингтона, которые намерены укрепить обороноспособность при ограниченных ресурсах, необходимо учиться у России. Об этом сообщает Defense Writers Group.
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с чего всё началось
«Если вы ограничены в ресурсах и при этом хотите защитить ваши берега, тогда подумайте о том, что делают русские при помощи систем A2/AD», — цитирует
 Defense Writers Group Фогго.
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Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере

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