с чего всё началось

Командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго выразил мнение, что союзникам Вашингтона, которые намерены укрепить обороноспособность при ограниченных ресурсах, необходимо учиться у России. Об этом сообщает Defense Writers Group.

Адмирал ВМС США призвал брать пример с России в военной сфере

Общество Российское посольство прорабатывает вопрос выезда россиян из Уханя Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны.

Общество Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с жертвами землетрясения Президент РФ Владимир Путин выразил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану соболезнования в связи с жертвами землетрясения в восточной провинции Элязыг, сообщает пресс-служба Кремля.

Общество Си Цзиньпин заявил об ускорении распространения коронавируса Распространение нового коронавируса в Китае ускоряется, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на экстренном заседании Политбюро ЦК коммунистической партии.

Армия и оружие Российских военных в Сирии снова завернули, но в этот раз всё всерьёз Отсутствие какого-либо противодействия со стороны российского военного командования по отношению к американским военнослужащим, блокирующим передвижение по территории Сирии российских военных патрулей, привело к тому, что российская техника вновь оказалась заблокирована американскими военнослужащими в северо-восточной части арабской республики.

Политика Кравчук назвал способы возвращения Крыма и Донбасса Украине Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Донбасс может вернуться под контроль Киева сам, а в ситуации с Крымом нужна "другая схема", поскольку он уже вошел "в систему российских отношений".

Музыка Стали известны имена наставников нового сезона «Голос. Дети» Представитель «Первого канала» отметил, что Баста и Валерий Меладзе ранее работали с юными участниками проекта, а для Гагариной, которая была наставником на взрослой версии проекта «Голос», это станет дебютом.

Политика Владислав Сурков покинул госслужбу Помощник президента РФ Владислав Сурков оставил государственную службу "в связи со сменой курса на украинском направлении", сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале.

Общество Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал Президент Владимир Путин поручил правительству внести в законодательство изменения по сокращению сроков рассмотрения заявлений о распоряжении деньгами материнского капитала.

Политика Президент Эстонии призвала страну гордиться адмиралом Беллинсгаузеном Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее страна может гордиться российским адмиралом Фаддеем Беллинсгаузеном, родившимся на эстонском острове Сааремаа.