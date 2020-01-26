Армия и оружие
Газета.RuАдмирал ВМС США призвал брать пример с России в военной сфере
Командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго выразил мнение, что союзникам Вашингтона, которые намерены укрепить обороноспособность при ограниченных ресурсах, необходимо учиться у России. Об этом сообщает Defense Writers Group.
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с чего всё началось
Как пишет Business Insider 25 января, Фогго неоднократно выступал с предупреждениями о росте уровня совершенства российского оружия, в том числе подводных лодок, но в декабре призвал перенять тактику России.Известия15:17
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