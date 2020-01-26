Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuАдмирал ВМС США призвал брать пример с России в военной сфере

Командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго выразил мнение, что союзникам Вашингтона, которые намерены укрепить обороноспособность при ограниченных ресурсах, необходимо учиться у России. Об этом сообщает Defense Writers Group.
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 25 января, Фогго неоднократно выступал с предупреждениями о росте уровня совершенства российского оружия, в том числе подводных лодок, но в декабре призвал перенять тактику России.
Известия15:17

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Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере

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Американские генералы призвали союзников брать пример с России

URA.Ru15:42

Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере

РИА Новости18:33

Адмирал ВМС США призвал союзников брать пример с России в военной сфере

Российская газета20:12

Адмирал США посоветовал союзникам брать пример с России в военной сфере

РБК19:49

Командующий ВМС США в Европе: союзникам Америки, которых беспокоит высокая стоимость оружия, стоит брать пример с России (Business Insider, США) (Business Insider)

ИноСМИ09:38

Адмирал ВМС США призвал союзников использовать опыт России в военной сфере

Красная весна15:58
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 21:06, Ашберн
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Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Донбасс может вернуться под контроль Киева сам, а в ситуации с Крымом нужна "другая схема", поскольку он уже вошел "в систему российских отношений".
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Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации из-за вспышки коронавируса

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Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал

Президент Владимир Путин поручил правительству внести в законодательство изменения по сокращению сроков рассмотрения заявлений о распоряжении деньгами материнского капитала.
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Встреча, прошедшая в Кампоаморе, завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев. В составе победителей дубль оформил Никола Влашич.
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