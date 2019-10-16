Футбол

Матч ТВМатч ТВАдриано сделал предложение своей девушке в туалете

Девушка нападающего «Палмейраса» Луиса Адриано Екатерина Дорожко рассказала, как футболист сделал ей предложение руки и сердца.
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Экс-игрок «Спартака» сделал предложение руки и сердца в туалете

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Луис Адриано сделал предложение своей девушке в туалете

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Адриано сделал предложение своей девушке в туалете

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Адриано сделал предложение своей девушке в туалете

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Экс-футболист «Спартака» Адриано в туалете сделал предложение руки и сердца русской девушке

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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 11:20, Ашберн
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Луис Адриано
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