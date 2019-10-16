Футбол
Матч ТВАдриано сделал предложение своей девушке в туалете
Девушка нападающего «Палмейраса» Луиса Адриано Екатерина Дорожко рассказала, как футболист сделал ей предложение руки и сердца.
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Политика
Зеленский выдвинул условия реализации Киевом формулы Штайнмайера
"Президент не может обеспечить развод боевых подразделений" Напомним, Киев дал своё согласие на имплементацию формулы Штайнмайера 1 октября на переговорах в Минске.
Авто
В линейке Kia может появиться новый кроссовер дешевле Seltos
В 2020 году южнокорейский автопроизводитель KIA выпустит новый субкомпактный кроссовер, который будет меньше и дешевле модели Seltos.
Происшествия
Четыре человека пострадали в ДТП с Porsche и такси в Москве
Известно, что в такси на момент ДТП находились три пассажира. По некоторым данным, всего в аварии получили различные травмы четыре человека.
Культура
Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде
Список возглавил гендиректор студии Disney Роберт Айгер, фильмы которой заработали в этом году 8 млрд долларов.
Политика
В США лидеры демократов на дебатах высказались за импичмент Трампа
Уоррен, которая уже обходит в рейтинге прежнего лидера социологических исследований Байдена, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, а также сам Байден объяснили, что действия Трампа "носят преступный характер" и просто не оставляют демократам выбора.
Футбол
Сельский дом культуры на Алтае отремонтировали на деньги Смолова
Дом культуры в селе Костин Лог на Алтае отремонтировали на 400 тысяч рублей нападающего «Локомотива» и сборной России Федора Смолова, который выделил их во время шоу CommentOut.
Общество
Дженнифер Энистон выложила свое первое фото в Instagram
Американская актриса Дженнифер Энистон зарегистрировалась в Instagram и порадовала фанатов своей первой фотографией с друзьями.
Политика
Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске
Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
Культура
Ольга Кормухина подаст иск к Полине Гагариной за песню Цоя
Певица Ольга Кормухина заявила о намерении подать иск к певице Полине Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя «Кукушка».
Армия и оружие
Десантные катера на воздушной подушке «Зубр» будут модифицированы
Минобороны приняло решение модифицировать десантные корабли на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр".
Общество
РАНХиГС: треть россиян заняты на теневом рынке труда
Исследование проводилось в мае этого года с участием 1215 человек из 27 субъектов Российской Федерации, занятых на предприятиях различных форм собственности.
Политика
Эрдоган отказался встречаться с Пенсом в Анкаре
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не планирует встречаться с вице-президентом США Майклом Пенсом в Анкаре.
Здоровье
В России снизилось число алкоголиков
В Министерстве здравоохранения сообщили, что в стране за десять лет число зависимых от алкоголя снизилось на 37%, с 2,08 миллиона до 1,3 миллиона человек.
Гаджеты
Назван быстрый способ повысить производительность смартфона
"Привычка регулярно удалять ненужные снимки — быстрый, простой и бесплатный способ сохранить высокую работоспособность вашего устройства", - пояснил представитель компании Алексей Федоров.
Общество
«Яндекс» грозит неразвитием в случае принятия закона о значимых сайтах
Генеральный директор интернет-корпорации «Яндекс» Елена Бунина заявила, что изменения в акционерной структуре компании в том случае, если в России будет принят законопроект о значимых информационных ресурсах, приведет к тому, что «Яндекс» вынужден будет перестать развивать экспериментальные сервисы.
Финансы
Россия впервые с февраля увеличила вложения в госбумаги США
В августе Россия увеличила вложения в госбумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд.
Футбол
Лучший бомбардир РПЛ Шомуродов высказался о дальнейшей карьере
Нападающий "Ростова" и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов высказался на тему развития своей дальнейшей карьеры.
Шоу-бизнес
Молодой актер утверждает, что он – сын Цискаридзе
Сам Цискаридзе, как стало известно uznayvse.ru, отказался комментировать странные заявления молодого человека.
Политика
Зеленский поиграл с молотком в парламенте Латвии
Шоу-бизнес
Изменившаяся Вера Алентова вышла в свет с мужем
Глядя на фото с мероприятия, поклонники удивились тому, как изменилась Алентова.
Культура
Из-за ухода актеров оказался под угрозой седьмой сезон «Сватов»
Очередной седьмой сезон популярных «Сватов» оказался под реальной угрозой из-за ухода многих актеров, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Гаджеты
Google представила новую модель смартфона Pixel
Шоу-бизнес
Тимати и Анастасия Решетова стали родителями
Модель Анастасия Решетова и исполнитель Тимати стали родителями. Фотографией ребенка Тимати поделился в своем Instagram.
Здоровье
Лимаренко рассказал «России 24» про высокие зарплаты сахалинских врачей и другие прелести островной медицины
О работе властей по модернизации здравоохранения на островах рассказал в интервью для федерального телеканала "Россия 24" губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Армия и оружие
Коалиция США уничтожила собственный склад боеприпасов в Сирии
Американская коалиция уничтожила собственный склад боеприпасов, оставленный в Сирии при отступлении, сообщил в твиттере представитель коалиции полковник Майлс Кэггинс.
Политика
Харьковский горсовет поддержал «формулу Штайнмайера»
Харьковский горсовет обратился к президенту Владимиру Зеленскому с поддержкой его политики на Донбассе, осудил проведение акций «Нет капитуляции!» и призвал не проводить их в городах и в Харькове, в частности, чтобы не обострять политическую ситуацию.
Здоровье
Врач объяснил, о чем сигнализирует «ком в горле»
По словам врача и телеведущего Сергея Агапкина, "ком в горле" может быть признаком эзофагита, стеноза, дивертикулы и даже в некоторых случаях рака пищевода.