Футбол

Матч ТВМатч ТВАдриано сделал предложение своей девушке в туалете

Девушка нападающего «Палмейраса» Луиса Адриано Екатерина Дорожко рассказала, как футболист сделал ей предложение руки и сердца.
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Девушка экс-футболиста «Спартака» Адриано рассказала, где игрок сделал ей предложение

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Экс-игрок «Спартака» сделал предложение руки и сердца в туалете

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Экс-футболист «Спартака» Адриано в туалете сделал предложение руки и сердца русской девушке

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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 19:01, Ашберн
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