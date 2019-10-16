Футбол
Матч ТВАдриано сделал предложение своей девушке в туалете
Девушка нападающего «Палмейраса» Луиса Адриано Екатерина Дорожко рассказала, как футболист сделал ей предложение руки и сердца.
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Политика
Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда в Северодвинске
Американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, находились в официальной поездке.
Армия и оружие
Десантные катера на воздушной подушке «Зубр» будут модифицированы
Минобороны приняло решение модифицировать десантные корабли на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр".
Политика
Трамп пригрозил Турции новыми «опустошительными санкциями»
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может ввести дополнительные «опустошительные санкции» в отношении Турции, если американский вице-президент Майкл Пенс не сможет договориться с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом по сирийскому вопросу во время встречи в Анкаре.
Политика
ООН поддержала РФ по вопросу невыдачи виз США российским дипломатам
По словам зампостпреда России при ООН, заместитель генсека организации поддержал позицию РФ в вопросе невыдачи американских виз.
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Кино
В новой «Матрице» сыграет звезда «Как я встретил вашу маму»
Американский актер, комик и четырехкратный номинант «золотого глобуса» Нил Патрик Харрис присоединился к актерскому составу четвертой части культовой фантастической франшизы «Матрица».
Политика
Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР
Идея Киева о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стала неожиданностью для других участников «нормандского формата», и комментировать ее пока сложно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Выяснен размер пенсии Бориса Моисеева
Заслуженный артист России Борис Моисеев отпраздновал в этому году свое 65-летие. СМИ узнали, какой размер пенсии у певца.
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в Кобани у границы с Турцией
Подразделения сирийской армии вошли в город Кобани, который находится на севере Сирии в 150 км от Алеппо, у турецкой границы.
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
Происшествия
Тульский кот-наркокурьер сбежал из-под «ареста»
Культура
Писательница Маргарет Этвуд получила Букеровскую премию
Технологии
Ватикан выпустил «умные» четки для молитв
Происшествия
Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку
Судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Кировской области, настаивает, что в результатах исследования ошибки нет.
Шоу-бизнес
56-летняя Валюшкина показала фигуру в мини-шортах и мокрой футболке
В полку звезд, которые доказывают, что и после 50 можно обладать отличной фигурой и носить смелые вещи, прибыло.
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь
Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Политика
Контактная группа не согласовала новые даты разведения сил в Донбассе
Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины на встрече в Минске не смогла согласовать новый график разведения сил на пилотных участках, сообщил «Интерфаксу» источник на переговорах.
Общество
Ягудин опубликовал первое фото Тотьмяниной после операции
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин опубликовал в инстаграме первую фотографию супруги Татьяны Тотьмяниной после операции в московском онкоцентре, передает сайт телеканала "360".
Общество
Самой красивой женщиной в мире признана Белла Хадид
Новые методы исследования помогли определить самых красивых женщины в мире по формуле «золотого сечения», передает The Sun.
Общество
«Яндекс» назвал «разрушительные» последствия закона о значимых сайтах
В случае появления у «Яндекса» нового крупного акционера из-за последних законодательных инициатив компания может лишиться большого числа ключевых сотрудников и перестать развивать свои экспериментальные сервисы.
Музыка
Выступавших в России украинских артистов не пустят на Евровидение
Позднее представитель НОТУ Александра Кольцова в эфире телеканала «Прямой» заявила, что в случае победы России на Евровидении-2019 Украина откажется от участия в конкурсе в 2020 году.
Общество
На Новодевичьем кладбище открыли памятник Хворостовскому
Хворостовскому 16 октября могло бы исполниться 57 лет. Инициаторами установки памятника стали родители артиста, они же и открыли монумент.
Происшествия
Басманный суд арестовал четырех новых фигурантов «московского дела»
Басманный суд арестовал до 14 декабря четырех новых фигурантов «московского дела» — Егора Лесных, Максима Мартинцова, Владимира Емельянова и Андрея Баршая, сообщила пресс-служба суда.
Политика
У Госдепа отняли возможность влиять на политику США по Украине
Как сообщается, это произошло в мае, после встречи, на которой были назначены ответственные за американскую политику по Украине.
Футбол
Названы две причины, почему МЮ не стал покупать Неймара
Руководство МЮ отпугнуло два фактора: разгульный образ жизни игрока и жадность его отца.
Экономика
МВФ снизил прогноз роста российской экономики до 1,1%
Интересно, что для группы стран, которую МВФ относит к "развивающимся странам Европы" (в частности, это Белоруссия, Молдавия и Украина - "Газета.Ru"), прогноз по росту экономики составляет 1,8% в этом году и 2,5% - в следующем.
Культура
Почему несколько актёров отказались сниматься в сериале «Сваты»
Актер Николай Добрынин, снимавшийся в роли Митяя, ушел из сериала из-за "постоянных издевательств" над его героем и необходимости играть "вечно побитую собаку, алкаша и неудачника".
Экономика
В Госдуме одобрили повышение МРОТ в 2020 году
В сентябре правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении МРОТ в 2020 году на 7,5%. Новый МРОТ составит 12 130 рублей, минимальный размер оплаты труда в 2019 году составил 11 280 рублей.