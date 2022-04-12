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Advance: Европа будет вынуждена отказаться от российского газа из-за давления США

Европейские страны будут вынуждены ввести эмбарго на поставки российского газа из-за давления со стороны Вашингтона.
RT на русском
Более того, среди стран ЕС есть и противники любых санкций против российских энергоносителей.
REGNUM
В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые, в первую очередь, затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции.
РИА Новости
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев выразил опасение, что Соединённые Штаты готовы «впиться зубами» в энергетический рынок Европы.
RT на русском

Подробнее о событии

Advance: Европа будет вынуждена отказаться от российского газа из-за давления США
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Advance: США заставят Европу отказаться от российского газа под предлогом помощи Украине
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Advance: США заставят Европу отказаться от газа из РФ под предлогом помощи Украине
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Европа вынуждена будет ввести эмбарго на газ из России под давлением США
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