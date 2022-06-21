Будьте в Плюсе

Advance: Литва может в ближайшее время перекрыть поставки газа в Калининградскую область

Литва вслед за ограничением транзита в Калининградскую область может попытаться перекрыть поставки газа в регион, написал
 в статье для Advance хорватский журналист Антун Роша, ссылаясь на источники.
РИА Новости
«Газ в Калининград также поступает по газопроводам через Литву. Некоторые источники предполагают, что вскоре и поставки газа будут остановлены», — написал автор материала.
Известия
В 2015 году "Газпром" и АВ Amber Grid подписали соглашение по транзиту российского газа через Литву в Калининградскую область.
РИА Новости
На минувшей неделе Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза.
РИА Новости

Подробнее о событии

Advance: Литва может перекрыть поставки газа в Калининградскую область
Газета.Ru20:33
Хорватский журналист Роша допустил прекращение транзита газа из Литвы в Калининград
Телеканал 360°20:33
Advance: Литва готовится перекрыть газ в Калининград
Pravda.Ru19:40
Advance: Литва может в ближайшее время перекрыть поставки газа в Калининградскую область
Известия20:22
В Хорватии допустили, что Литва перекроет газ в Калининград
Московский Комсомолец19:42
Advance: журналист Роша допустил, что Литва может перекрыть поставки газа в Калининград
Lenta.ru20:23
Advance: Литва может в ближайшее время перекрыть поставки газа в Калининградскую область
РИА Новости18:50

Интересное

Опубликован топ подержанных машин стоимостью до 1 млн рублей в РФ

Автоэксперты составили список лучших автомобилей с пробегом для россиян в 2022 году.
Tver-portal.ruвчера в 14:51

Юрист Уткин предупредил о незаконности штрафов и комиссий за досрочное погашение кредитов

Ведущий юрист Объединенного юридического центра «Парфенон» Павел Уткин в беседе с агентством «Прайм» предупредил россиян о рисках при досрочном погашении кредитов.
Lenta.ru20:06

FP: Макрон и Шольц лишатся лидерства в ЕС из-за желания помириться с Россией

Президент Франции Эмманюэль Маькрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц могут лишиться лидерства в Евросоюзе из-за желания пойти на примирение с Россией.
Российская газета23:15

Байден: ситуация на Украине станет состязанием на выносливость между Россией и Европой

Байден добавил, что этот аспект будет обсуждаться на предстоящем саммите НАТО в Испании.
РИА Новостивчера в 16:41

РБК: экспортеры и импортеры переплатят ₽333 млрд за перевозку грузов между ЕС и Россией

Переплата компаний-импортеров и экспортеров уже на сегодняшний день составляет около 68 миллиардов рублей, а общая годовая сумма переплат может достичь 333 миллиардов рублей.
Lenta.ru22:18

Верховная рада выложила в Twitter фотографию убитой ВСУ в Донбассе женщины

Верховная рада Украины опубликовала в своем официальном англоязычном аккаунте в Twitter фотографию женщины, погибшей в Донбассе в результате обстрела ВСУ.
Газета.Ru21:38

Компания Xiaomi представила Smart Band 7 в Европе

Сегодня на европейском рынке компания Xiaomi представила фитнес-браслет Smart Band седьмого поколения.
Superplanshet.ruвчера в 08:41

Пилот погиб в результате крушения Су-25 в Ростовской области 21 июня

Пилот российского штурмовика Су-25, который потерпел крушение в Ростовской области 21 июня, погиб.
Lenta.ruвчера в 12:42

Наемник из США рассказал о бойцах британского спецназа SAS, воюющих на стороне Украины

Американский наемник, принимающий участие в боях на Украине, рассказал о воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) бойцах спецназа Особой воздушной службы Великобритании (SAS).
Lenta.ru19:43

Юрист Редин предупредил россиян о штрафах за ромашки и одуванчики на дачных участках

Управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин предупредил россиян о штрафах за сорняки на дачных участках.
Lenta.ru18:55