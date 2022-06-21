РИА НовостиAdvance: Литва может в ближайшее время перекрыть поставки газа в Калининградскую областьЛитва вслед за ограничением транзита в Калининградскую область может попытаться перекрыть поставки газа в регион, написал в статье для Advance хорватский журналист Антун Роша, ссылаясь на источники.РИА Новости«Газ в Калининград также поступает по газопроводам через Литву. Некоторые источники предполагают, что вскоре и поставки газа будут остановлены», — написал автор материала.ИзвестияВ 2015 году "Газпром" и АВ Amber Grid подписали соглашение по транзиту российского газа через Литву в Калининградскую область.РИА НовостиНа минувшей неделе Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза.РИА НовостиЧитать далееСвернутьАбзацАбзацНациональная служба новостейPravda.RuФАНЭкономика сегодняГазета.RuТелеканал 360°Политика СегодняКомсомольская правдаМуксун.fmLife.ruРЕН ТВВечерняя МоскваПодробнее о событииAdvance: Литва может перекрыть поставки газа в Калининградскую областьГазета.Ru20:33Хорватский журналист Роша допустил прекращение транзита газа из Литвы в КалининградТелеканал 360°20:33Advance: Литва готовится перекрыть газ в КалининградPravda.Ru19:40Advance: Литва может в ближайшее время перекрыть поставки газа в Калининградскую областьИзвестия20:22В Хорватии допустили, что Литва перекроет газ в КалининградМосковский Комсомолец19:42Advance: журналист Роша допустил, что Литва может перекрыть поставки газа в КалининградLenta.ru20:23Advance: Литва может в ближайшее время перекрыть поставки газа в Калининградскую областьРИА Новости18:50Показать ещёОценить332Поделиться