Lenta.ruAdvance: некоторые предприятия Германии могут остановить свою работу зимой из-за роста ценНекоторые крупные предприятия Германии могут остановить свою работу по причине роста цен на газ и энергетического кризиса.Lenta.ruСитуацией, несомненно, попытается воспользоваться консервативная оппозиция, которая много лет находилась во власти, пока канцлером была Ангела Меркель.ИноСМИВ результате страна вынуждена покупать газ по рекордно высоким рыночным ценам.АБНКак считают аналитики, страны Евросоюза уже грядущей зимой ждут тяжелые времена.Lenta.ruЧитать далееСвернутьАБНАБНYakutsk.ruНародные новостиГЛАС.RUR.LifeПолитическая ЭкспертизаПодробнее о событииAdvance: некоторые предприятия Германии могут остановить свою работу зимой из-за роста ценLenta.ru15:37Advance: энергокризис вынудит Германию остановить ряд отраслей промышленности уже этой зимойПолитическая Экспертиза10:25Advance: Тяжелейшая зима для Европы, а особенно в ГерманииFBM.ru12:42Advance: энергокризис вынудит Германию остановить многие производства уже зимой 2022 годаАБН13:18Advance: эта зима станет тяжелейшей для Европы, особенно для ФРИА SM-News09:37Хабек: энергокризис вынудит Германию остановить многие производства уже зимой 2022 годаГЛАС.RU09:36Тяжелейшая зима для Европы, а особенно для ГерманииИноСМИ09:06Показать ещёОценить273Поделиться