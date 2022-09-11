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Advance: некоторые предприятия Германии могут остановить свою работу зимой из-за роста цен

Некоторые крупные предприятия Германии могут остановить свою работу по причине роста цен на газ и энергетического кризиса.
Lenta.ru
Ситуацией, несомненно, попытается воспользоваться консервативная оппозиция, которая много лет находилась во власти, пока канцлером была Ангела Меркель.
ИноСМИ
В результате страна вынуждена покупать газ по рекордно высоким рыночным ценам.
АБН
Как считают аналитики, страны Евросоюза уже грядущей зимой ждут тяжелые времена.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Advance: некоторые предприятия Германии могут остановить свою работу зимой из-за роста цен
Lenta.ru15:37
Advance: энергокризис вынудит Германию остановить ряд отраслей промышленности уже этой зимой
Политическая Экспертиза10:25
Advance: Тяжелейшая зима для Европы, а особенно в Германии
FBM.ru12:42
Advance: энергокризис вынудит Германию остановить многие производства уже зимой 2022 года
АБН13:18
Advance: эта зима станет тяжелейшей для Европы, особенно для ФР
ИА SM-News09:37
Хабек: энергокризис вынудит Германию остановить многие производства уже зимой 2022 года
ГЛАС.RU09:36
Тяжелейшая зима для Европы, а особенно для Германии
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