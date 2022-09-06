По сведениям, опубликованным Ксенией Собчак, заявление в правоохранительные органы было подано после высказывания Манского о том, что на международном фестивале в столице "воруется не менее 85 % бюджета".
Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов, сообщивший о гибели коменданта Бердянска, дезавуировал своё заявление о его гибели, заявив, что врачи продолжают борьбу за жизнь пострадавшего.
Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила журналистам, что решение американской администрации не вносить Россию в свой список государств — спонсоров терроризма является окончательным, передает ТАСС.
Полиция города Мемфис в штате Теннесси разыскивает похищенную во время утренней пробежки внучку миллиардера Джозефа Оргилла, сообщает New York Post со ссылкой на пресс-службу правоохранительных органов.
Представители Луганской Народной Республики в освобожденном от украинских войск городе Рубежное извлекли из стихийных захоронений, образовавшихся в период активных боев в этом районе, останки 238 человек, сообщила РИА Новости заместитель командира полевой команды межведомственной рабочей группы Юлия Кожевникова.