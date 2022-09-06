Будьте в Плюсе

Адвокат Астахов заявил, что Михалков борется за правду заявлением на Манского

Юрист Павел Астахов прокомментировал конфликт между продюсером и сценаристом Никитой Михалковым и режиссером Виталием Манским.
Слово и Дело
Журналистка Ксения Собчак придала огласке тот факт, что Никита Михалков написал на своего коллегу Виталия Манского заявление о клевете.
Центральная Служба Новостей
По сведениям, опубликованным Ксенией Собчак, заявление в правоохранительные органы было подано после высказывания Манского о том, что на международном фестивале в столице "воруется не менее 85 % бюджета".
ГЛАС.RU
«Никита Сергеевич ожидает, чтобы правда восторжествовала», – заявил Астахов.
iReactor

Подробнее о событии

Адвокат Астахов о заявлении Михалкова против Манского: «Он всегда борется за правду»
Дни2413:11
Адвокат Астахов назвал «борьбой за правду» заявление Михалкова против Манского
Газета.Ru10:26
Самое цитируемое
Адвокат Астахов назвал заявление Михалкова против Манского «борьбой за правду»
ФАН11:08
Павел Астахов высказался после заявления Никиты Михалкова на режиссера Манского
Readovka News11:28
Адвокат Астахов заявил, что Михалков борется за правду заявлением на Манского
Слово и Дело11:25
Павел Астахов считает «борьбой за правду» заявление Михалкова на Манского
CT news11:16
Адвокат Астахов считает иск Михалкова против Манского «борьбой за правду»
Актуальные Новости12:44

Интересное

Пентагон заявил, что поддержка США обеспечила противодействие России в воздухе на Украине

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.
РИА Новости11:45

МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам поездки делегации на Запорожскую АЭС

Представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовали отчет о работе делегации на Запорожской АЭС.
РИА Новости11:41

Объем выданных россиянам кредитов в августе превысил 1 трлн рублей

Аналитики отмечают, что с марта по декабрь 2021 г. выдачи розничных кредитов были рекордными и составляли 1,2-1,4 трлн руб. в месяц.
Ведомости12:10

Член ВГА Рогов заявил, что врачи борются за жизнь коменданта Бердянска Бардина

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов, сообщивший о гибели коменданта Бердянска, дезавуировал своё заявление о его гибели, заявив, что врачи продолжают борьбу за жизнь пострадавшего.
РИА Новости13:46

Читатели WSJ резко осадили Зеленского, попросившего инвестировать в «будущее Украины»

Читатели американского издания The Wall Street Journal оценили статью президента Украины Владимира Зеленского, в которой он призвал инвестировать в свою страну.
РИА Новости13:35

Белый дом принял окончательное решение не вносить Россию в список спонсоров терроризма

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила журналистам, что решение американской администрации не вносить Россию в свой список государств — спонсоров терроризма является окончательным, передает ТАСС.
Газета.Ru13:31

SANA: аэропорт Алеппо обстреляли израильские ВС

Аэропорт Алеппо был обстрелян израильскими ВС - SANA.
ТАСС13:47

В США внучку миллиардера Оргилла похитили во время утренней пробежки

Полиция города Мемфис в штате Теннесси разыскивает похищенную во время утренней пробежки внучку миллиардера Джозефа Оргилла, сообщает New York Post со ссылкой на пресс-службу правоохранительных органов.
РИА Новости4 сентября в 10:40

Представители ЛНР извлекли останки 238 человек из стихийных захоронений в Рубежном

Представители Луганской Народной Республики в освобожденном от украинских войск городе Рубежное извлекли из стихийных захоронений, образовавшихся в период активных боев в этом районе, останки 238 человек, сообщила РИА Новости заместитель командира полевой команды межведомственной рабочей группы Юлия Кожевникова.
РИА Новости12:53

Хорнер: Мы не готовы подвергать Red Bull риску

По информации Racingnews365, сделка «забуксовала» из-за того, что в Porsche предложили пересмотреть принципы принятия решений в команде после того, как они станут поставщиком силовых установок.
F1news.ru08:25