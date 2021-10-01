Взгляд.руПрезидент Грузии заявила о невозможности помилования СаакашвилиТем временем, вице-премьер Грузии Теа Цулукиани заявила о предотвращении «готовившегося хаоса в стране», который планируют сторонники арестованного экс-президента Михаила Саакашвили.Взгляд.руЭкс-президента Грузии Михаила Саакашвили можно освободить только путем помилования со стороны действующего грузинского лидера или экстрадиции на Украину.ИзвестияГрузинские правоохранительные органы задержали Саакашвили в пятницу.Российская газетаВ Грузии Саакашвили заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили.РИА НовостиЧитать далееСвернутьТВ ЦентрТВ ЦентрPiter.tvРЕН ТВFBM.ruФАНРосбалтЦарьградRT на русскомNewsFrolРоссийская газетаREGNUMТК ЗвездаКомсомольская правдаLife.ruГазета.RuНовостной фронтПолитическая ЭкспертизаИзвестияНТВПолитРоссияНациональная служба новостейМИР 24RuBaltic.RuВечерняя МоскваПодробнее о событииАдвокат Басилая: освободить Саакашвили можно только помилованиемРИА Новостивчера в 16:32Адвокат Саакашвили заявил, что подзащитного можно освободить помилованиемРБК17:22Адвокаты: Михаила Саакашвили может спасти только помилованиеSputnik Грузия17:12Адвокат Саакашвили заявил, что его можно освободить только помилованиемГазета.Ruвчера в 16:38Адвокат Саакашвили назвал условия для его освобождения из тюрьмыИзвестия17:46Президент Грузии заявила, что не помилует СаакашвилиТАССвчера в 15:12Президент Грузии заявила о невозможности помилования СаакашвилиВзгляд.рувчера в 14:37Показать ещёОценить136Поделиться