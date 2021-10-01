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Президент Грузии заявила о невозможности помилования Саакашвили

Тем временем, вице-премьер Грузии Теа Цулукиани заявила о предотвращении «готовившегося хаоса в стране», который планируют сторонники арестованного экс-президента Михаила Саакашвили.
Взгляд.ру
Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили можно освободить только путем помилования со стороны действующего грузинского лидера или экстрадиции на Украину.
Известия
Грузинские правоохранительные органы задержали Саакашвили в пятницу.
Российская газета
В Грузии Саакашвили заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили.
РИА Новости

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Адвокат Басилая: освободить Саакашвили можно только помилованием
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Адвокаты: Михаила Саакашвили может спасти только помилование
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Адвокат Саакашвили назвал условия для его освобождения из тюрьмы
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