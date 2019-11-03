Политика

ПрофильПрофильАдвокат Буркова опротестовал решение Израиля о его экстрадиции в США

Защита россиянина Алексея Буркова подала апелляцию на решение министра юстиции Израиля о его экстрадиции в США. Об этом в воскресенье, 3 ноября, сообщил адвокат Михаил Ирони, передаёт РИА Новости.
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Защита Буркова подала апелляцию против решения Израиля об экстрадиции

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РИА Новости08:53

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Взгляд.ру08:51

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ВС Израиля разрешил СМИ ознакомиться с протоколами дела Буркова

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Россиянин Бурков назвал решение Израиля экстрадировать его в США «агрессивным»

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