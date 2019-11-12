Общество

ВедомостиВедомостиАдвокат Дмитрия Ананьева опроверг отзыв у него гражданства Кипра

Бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева нет среди россиян, которых власти Кипра решили лишить «золотых» паспортов, рассказал «Ведомостям» адвокат бизнесмена Сергей Ковалев.
Читать в источнике
Комментировать377
с чего всё началось
Ранее «Открытые медиа» со ссылкой на источник в окружении бизнесмена и работавшего с ним юриста сообщили
, что кипрские власти лишили Ананьева гражданства, которое он получил по программе для инвесторов.
Forbes10:03

Подробнее о событии

Адвокат Дмитрия Ананьева отрицает сообщения о том, что бизнесмена лишили кипрского гражданства

Эхо Москвы12:01

Адвокат Ананьева опроверг новость о лишении бизнесмена гражданства Кипра

РБК10:40

Ямальский экс-сенатор останется без гражданства Кипра

URA.Ru10:21

Адвокат опроверг лишение Ананьева кипрского гражданства

Rambler News Service10:14

СМИ: у экс-главы Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева отберут гражданство Кипра

Коммерсантъ10:02

Власти Кипра лишат гражданства бывшего совладельца Промсвязьбанка Ананьева. Его адвокат это опроверг

Дождь12:41

«Это полностью фейкньюс»: адвокат Ананьева опроверг сообщение об отзыве у него гражданства Кипра

Forbes10:03
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 13:37, Вашингтон
Политика

Соловьев отреагировал на возбуждение СБУ уголовных дел против него

Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв отреагировал на возбуждение против него двух уголовных дел на Украине.
REGNUM 05:03
Футбол

На Украине открыли дело о расизме после матча «Шахтера» с «Динамо»

На Украине открыто уголовное дело в отношении болельщиков, которые выкрикивали оскорбительные, в том числе расистские, высказывания на матче донецкого «Шахтера» против киевского «Динамо».
РБК 07:53
Шоу-бизнес

Панин снял на видео, как привязывает дочь к батарее

Актер Алексей Панин снял на видео, как наказывает свою дочь Анну за беспорядок в квартире. Поклонники оценили чувство юмора артиста.
iReactor вчера в 16:02
Общество

Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»

Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия 07:32
Политика

Порошенко рассказал о непременном возвращении Крыма в состав Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что Крым обязательно вернется в ее состав.
РИА Новости 08:15
Политика

Назарбаев: Зеленский согласился на личную встречу с Путиным

Политик подчеркнул, что отдельная личная встреча Путина и Зеленского нужна для урегулирования ситуации в отношениях двух стран.
REGNUM 01:38
Кино

Андрей Кончаловский представил фильм «Грех» в России

Как писал News.ru ранее, в июле президент России Владимир Путин подарил диск с фильмом «Грех» Андрея Кончаловского папе римскому Франциску в ходе встречи в Ватикане.
News.ru 02:37
Политика

Россиянина Буркова экстрадировали из Израиля в США

Израиль экстрадировал в США россиянина Алексея Буркова. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве юстиции Соединенных Штатов.
ТАСС 13:15
Культура

Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет

Народная артистка СССР, композитор и автор музыки к сотням советских песен, ставших символом своей эпохи, Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (с 1956 года - Волгоград), ее отец занимал должность секретаря РКП(б) Ново-Отраднинского райкома, а мать самостоятельно выучилась на парикмахера.
Газета.Ru 09 ноября в 03:32
Политика

МИД Украины потребовал от России оправданий по делу в суде ООН

В 2017 году Украина подала иск к России в Международный суд ООН.
РБК 10:52
Политика

Моралес вылетел из Боливии в Мексику

Самолет, на борту которого находится подавший в отставку с президентского поста Эво Моралес, вылетел из Боливии.
РИА Новости вчера в 22:30
Происшествия

Тверские власти окажут помощь жильцам загоревшегося дома в Твери

Губернатор Тверской области Игорь Руденя распорядился оказать всю необходимую помощь жильцам загоревшегося в Твери трехэтажного жилого дома, сообщает пресс-служба областного правительства.
РИА Новости 10:20
Авто

Компания Kia рассекретила внешность модели Kia Optima нового поколения

Новый Kia Optima, третье поколение, планируется к выпуску в декабре 2019 года.
SpeedMe вчера в 22:00
Авто

Mitsubishi представил новый кроссовер-минивэн Xpander

Компания Mitsubishi провела презентацию новой версию своего автомобиля Xpander, который предлагается с прежними силовыми установками, но немного отличается в экстерьере и салоне.
Tvoe-avto.com 12:28
Происшествия

Обвиняемый в убийстве доцент СПбГУ попросил принести ему в СИЗО очки

Доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, попросил принести ему в следственный изолятор очки и литературу.
РБК вчера в 18:41
Политика

Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа

Эспер несколько раз ответил отрицательно, но затем его еще раз спросили "придет ли конец карьере Виндмана".
РИА Новости 11:42
Технологии

Facebook уличили в слежке за пользователями через камеру смартфона

Пользователь Twitter Джошуа Маддукс рассказал о том, что камера его iPhone активно работает в фоновом режиме во время прокрутки ленты с публикациями.
Политическая Экспертиза 11:41
Общество

Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова

РИА Новости 07:56
Происшествия

В Тюмени от менингита умер курсант

В департаменте здравоохранения Тюменской области сообщили, что курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова скончался от менингоккового менингита.
Московский Комсомолец 02:53
Общество

«Аэрофлот» лишил бонусных баллов пассажира с толстым котом

Известия 09:27
Политика

Рогозин прокомментировал слова Путина о хищениях на Восточном

Люди, причастные к коррупционным схемам при строительстве космодрома Восточный, отстранены от проекта, а новых хищений не зарегистрировано, заявил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 05:22
Фигурное катание

Опубликовано видео нового показательного номера Евгении Медведевой

МК-Спорт вчера в 09:32
Кино

Вышел трейлер фильма про Соника с обновленной версией персонажа

Paramount Pictures выпустила новый трейлер фильма «Соник в кино».
CyberSport.ru 06:35
Происшествия

В Дагестане люди пошли на штурм здания горгаза из-за холода в домах

Судя по роликам, попавшим в социальные сети, во дворе компании собрались сотни возмущенных горожан, в основном — женщины.
REGNUM 05:43
Экономика

Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 21:47
Общество

Названы худшие наряды звезд на премии People’s Choice Awards 2019

Лала Кент появилась на премии в атласном платье-корсете. Наряд девушки выглядит незавершенным и непродуманным.
Piter.tv 09:30
Общество

Минюст признал нежелательной чешскую организацию «Человек в беде»

По состоянию на 12 ноября 2019 года в список нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций в России входят 19 структур.
Известия 12:01
Происшествия

Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу

Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
РБК 10:21
Шоу-бизнес

Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк

Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк В Сети появилась новая информация о состоянии Анастасии Заворотнюк.
Экспресс газета 01:44
Происшествия

Жительница Челябинской области покончила с собой после побега детей

Газета.Ru 13:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Ананьев
Российский предприниматель
Предприниматель, совладелец холдинга «Промсвязькапитал», в который входят один из крупнейших российских банков Промсвязьбанк, IT-компания «Техносерв», а также газета «Аргументы и Факты» и др.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное