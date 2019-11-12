Общество
ВедомостиАдвокат Дмитрия Ананьева опроверг отзыв у него гражданства Кипра
Бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева нет среди россиян, которых власти Кипра решили лишить «золотых» паспортов, рассказал «Ведомостям» адвокат бизнесмена Сергей Ковалев.
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с чего всё началось
Ранее «Открытые медиа» со ссылкой на источник в окружении бизнесмена и работавшего с ним юриста сообщили, что кипрские власти лишили Ананьева гражданства, которое он получил по программе для инвесторов.Forbes10:03
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Политика
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Политика
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Политика
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Политика
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Авто
Компания Kia рассекретила внешность модели Kia Optima нового поколения
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Обвиняемый в убийстве доцент СПбГУ попросил принести ему в СИЗО очки
Доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, попросил принести ему в следственный изолятор очки и литературу.
Политика
Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа
Эспер несколько раз ответил отрицательно, но затем его еще раз спросили "придет ли конец карьере Виндмана".
Технологии
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Пользователь Twitter Джошуа Маддукс рассказал о том, что камера его iPhone активно работает в фоновом режиме во время прокрутки ленты с публикациями.
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Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова
Происшествия
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В департаменте здравоохранения Тюменской области сообщили, что курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова скончался от менингоккового менингита.
Политика
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Опубликовано видео нового показательного номера Евгении Медведевой
Кино
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Paramount Pictures выпустила новый трейлер фильма «Соник в кино».
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Судя по роликам, попавшим в социальные сети, во дворе компании собрались сотни возмущенных горожан, в основном — женщины.
Экономика
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Общество
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Лала Кент появилась на премии в атласном платье-корсете. Наряд девушки выглядит незавершенным и непродуманным.
Общество
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Происшествия
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Шоу-бизнес
Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк
Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк В Сети появилась новая информация о состоянии Анастасии Заворотнюк.