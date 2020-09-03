Адвокат Ефремова Пашаев попросил суд уменьшить размер морального вреда
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Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер готов компенсировать моральный вред сыну погибшего в ДТП Виталию Захарову лишь в размере 200 тыс. рублей. По его словам, обоснованием является то, что потерпевший не зависел финансово от отца.В источнике
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