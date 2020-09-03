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Экономика сегодня
Экономика сегодня

Адвокат Ефремова Пашаев попросил суд уменьшить размер морального вреда

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер готов компенсировать моральный вред сыну погибшего в ДТП Виталию Захарову лишь в размере 200 тыс. рублей. По его словам, обоснованием является то, что потерпевший не зависел финансово от отца.В источнике
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РБК

Ефремов перевел 3 руб. членам семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова

РБК08:15
Комсомольская правда

"За что 11 лет?": раздосадованный адвокат Ефремова взвыл в суде

Комсомольская правда08:50
Пятый канал

Три рубля за смерть. Ефремов перевел деньги родственникам Захарова

Пятый канал07:34
Известия

Ефремов перевел потерпевшим по делу о ДТП три рубля

Известия07:28
РИА Новости

Защита Ефремова перевела трем потерпевшим по рублю

РИА Новости06:57
РЕН ТВ

Ефремов перевел семье погибшего в ДТП три рубля

РЕН ТВ06:56
ТАСС

Ефремов настаивает на снижении компенсации потерпевшему по делу о ДТП до 200 тыс. рублей

ТАСС06:52

Огласившая результаты вскрытия дочь Легкоступовой обратилась к ее мужу

Дочь скончавшейся певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль публично обратилась к последнему супругу исполнительницы в студии шоу «Пусть говорят», где она также огласила результаты вскрытия.
iReactor07:41
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Суд в Москве оставил экс-губернатора Фургала в СИЗО до декабря

Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты экс-губернатора об изменении ему меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей, в том числе на домашний арест Ранее в четверг прокурор в Басманном суде рассказал, что Фургал имел в подчинении людей, которые занимались устранением неугодных экс-чиновнику лиц.
Известия10:54
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В Верховный суд подали иск против конституционных поправок

В четверг, 3 сентября, участники общественной кампании «НЕТ!» подали в Верховный суд иск о признании недействительным порядка проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Форпост Северо-Запад10:29
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В оргкомитете Евро-2020 в Петербурге прокомментировали скандальный жест Смолова на афише

Перед матчами Лиги наций в Twitter-аккаунте «Евро-2020 в Санкт-Петербурге» опубликовали фото игроков сборной России на фоне расписания турнира, на снимке Смолов показывает жест, изображая герб России — двуглавого орла.
RT на русском08:28

В Москве задержали гендиректора АИЖК Республики Алтай

Правоохранительные органы задержали в Москве гендиректора Агентства по ипотечному жилищному кредитованию Республики Алтай (АИЖК РА) Михаила Карпенко, который обвиняется в хищении более 94 млн рублей из бюджета при строительстве системы оснежения курорта "Манжерок".
ТАСС06:45

РФС признал ошибочным пенальти в ворота «Ротора» в игре со «Спартаком»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) постановила, что пенальти в ворота "Ротора" в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со "Спартаком" назначили по ошибке, сообщается на сайте РФС.
РИА Новости10:46
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Минпросвещения призвало регионы не допускать очередей в школы

В ходе совещания заместитель министра просвещения Виктор Басюк подчеркнул, что измерение температуры у учащихся должно осуществляться в просторных школьных рекреациях с разведением потоков детей и соблюдением социальной дистанции.
Российская газета05:41
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В США заявили о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО

В своем материале Роган проанализировал два таких инцидента, произошедших 28 августа над Черным и Балтийским морями, когда российские истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52 около российской границы.
Lenta.ru01:36
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