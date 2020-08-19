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РИА Новости
РИА Новости

Адвокат Ефремова допустил, что ДТП могли устроить хакеры

ДТП с участием Ефремова произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Адвокат Ефремова допустил, что ДТП могли устроить хакеры

Защита актера Михаила Ефремова считает, что в автотехнической экспертизе ДТП незаслуженно были обойдены стороной версии перехвата хакерами управления машиной, ослепления лазером и попадания отравляющих веществ через систему кондиционирования.
РИА Новости09:55
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Адвокат актера Михаила Ефремова не исключает вмешательства хакеров, которое привело к ДТП в начале июня

Эхо Москвы14:01
Вести.Ru

Адвокат Ефремова допустил, что ДТП устроили хакеры

Вести.Ru07:57
URA.Ru

В ДТП с Ефремовым обвинили хакеров

URA.Ru09:10
РИА Новости

Адвокат Ефремова допустил, что ДТП могли устроить хакеры

РИА Новости09:55
Коммерсантъ

Адвокат Ефремова раскритиковал экспертизу по делу о ДТП

Коммерсантъ08:50
Взгляд.ру

К делу Ефремова приобщили документ о повлиявшем на ДТП спутнике

Взгляд.ру09:12
ТАСС

Эксперт: автотехническая экспертиза по делу Ефремова была проведена не в полном объеме

ТАСС09:17

Россия отреагирует зеркально на высылку дипломата из Норвегии

Зеркальным образом отреагирует Москва на высылку российского дипломата из Норвегии, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, 19 августа сообщает РИА Новости.
ИА Красная Весна13:53
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В БСК рассказали о последствиях отказа от разработки шихана Куштау

Башкирская содовая компания (БСК) надеется, что ученые-геологи в рамках работы координационного совета по вопросу Куштау в Башкирии найдут альтернативный источник сырья для завода, иначе предприятию придется снизить мощность работы на 30% и "дотянуть" имеющее сырье только до 2026 года, заявил генеральный директор БСК Эдуард Давыдов.
РИА Новости14:16
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Белоруссия усилит группировку войск на границе с Польшей и Литвой

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин отдал приказ усилить группировку на гродненском направлении дивизионами тактических ракет и систем залпового огня, а также отрядом беспилотников и средствами ПВО.
Lenta.ru12:43
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Монахинь из Среднеуральского монастыря перевели в другие обители

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл принял решение перевести монахинь, послушниц и священников Среднеуральского монастыря, захваченного лишенным сана схимонахом Сергием (Николаем Романовым), в другие обители, сообщили РИА Новости в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
РИА Новости13:56
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