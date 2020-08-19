Адвокат Ефремова допустил, что ДТП могли устроить хакеры
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Адвокат Ефремова допустил, что ДТП могли устроить хакеры
ДТП с участием Ефремова произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров.В источнике
С чего всё началось
Адвокат Ефремова допустил, что ДТП могли устроить хакеры
Защита актера Михаила Ефремова считает, что в автотехнической экспертизе ДТП незаслуженно были обойдены стороной версии перехвата хакерами управления машиной, ослепления лазером и попадания отравляющих веществ через систему кондиционирования.
РИА Новости09:55
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