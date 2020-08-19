Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
Вести.Ru
Вести.Ru

Адвокат Ефремова допустил, что ДТП устроили хакеры

Три версии ДТП с машиной актера Михаила Ефремова в суде высказал адвокат Эльман Пашаев. Он посчитал, что следствие незаслуженно обошло вниманием ослепление водителя лазером, перехват управления автомобилем хакерами и попадание отравляющих веществ в систему кондиционирования Jeep Grand Cherokee.В источнике
С чего всё началось
«Не исследовано, когда залит асфальт, какой коэффициент сцепления, какими реагентами дорога обработана, есть ли колея, нет статистики неисправностей автомобиля»,— зачитал господин Пашаев текст отзыва (цитата по «РИА Новости
»).
Коммерсантъ08:50
Подробнее о событии
РИА Новости

Эксперт по делу Ефремова сослался на интернет в вопросе о хакерах

РИА Новости09:39
ТАСС

Эксперт: автотехническая экспертиза по делу Ефремова была проведена не в полном объеме

ТАСС09:17
Коммерсантъ

Адвокат Ефремова раскритиковал экспертизу по делу о ДТП

Коммерсантъ08:50
Эхо Москвы

Адвокат М.Ефремова заявил, что автомобиль актёра мог потерять управление из-за воздействия спутника или смартфона

Эхо Москвы09:06
URA.Ru

В ДТП с Ефремовым обвинили хакеров

URA.Ru09:10
Взгляд.ру

К делу Ефремова приобщили документ о повлиявшем на ДТП спутнике

Взгляд.ру09:12
Вести.Ru

Адвокат Ефремова допустил, что ДТП устроили хакеры

Вести.Ru07:57

Лукашенко поручил пограничникам Белоруссии усилить охрану госграницы

«Поручаю Государственному пограничному комитету, мы из обсуждения это видим, усилить охрану государственной границы по всему периметру в целях недопущения в Белоруссию из других стран боевиков, оружия, боеприпасов, денег для финансирования беспорядков», — заявил Лукашенко.
REGNUM08:47
255

В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Курск, 19 августа 2020, 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.
REGNUM05:56
1,2K

«Санкт-Петербургская биржа» начнет торги акциями германских компаний

"Санкт-Петербургская биржа" сообщила, что запускает рынок европейских ценных бумаг и с 21 августа начнет торги акциями пяти германских компаний с суммарной рыночной капитализацией 123,98 млрд евро.
Интерфакс07:27

США потеряли сразу два беспилотника MQ-9 Reaper в небе над Сирией

Столкновение беспилотников в небе над Идлибом Инцидент с беспилотными летательными аппаратами произошел после того, как в западной части провинции Идлиб были нанесены удары с применением ракеты AGM-114R9X.
Военное обозрение04:28
7

СБУ опровергла причастность к задержанию 33 россиян в Минске

Ранее в украинских СМИ распространились сведения о якобы причастности СБУ к ситуации с задержанными гражданами РФ, которых в Минске назвали сотрудниками российской частной военной компании Вагнера (ЧВК «Вагнер»).
Общественная служба новостей07:34
3

Нефтяные компании пожаловались президенту на повышение налогов

Крупнейшие компании во главе с «Роснефтью» считают, что предложенная Минфином корректировка налога на дополнительный доход (НДД) и льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) за десять лет приведет к снижению добычи нефти на 600 млн тонн, падению доходов бюджета на 4,5 трлн руб. и потере 35 тыс. рабочих мест.
Коммерсантъ18:33
921