Адвокат Ефремова допустил, что ДТП устроили хакеры
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Три версии ДТП с машиной актера Михаила Ефремова в суде высказал адвокат Эльман Пашаев. Он посчитал, что следствие незаслуженно обошло вниманием ослепление водителя лазером, перехват управления автомобилем хакерами и попадание отравляющих веществ в систему кондиционирования Jeep Grand Cherokee.В источнике
С чего всё началось
«Не исследовано, когда залит асфальт, какой коэффициент сцепления, какими реагентами дорога обработана, есть ли колея, нет статистики неисправностей автомобиля»,— зачитал господин Пашаев текст отзыва (цитата по «РИА Новости
»).
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