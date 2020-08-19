Адвокат Ефремова допустил причастность к ДТП хакеров
Смотрите также
Счетная палата оценила темпы газификации в России
Apple удалит из App Store профиль разработчика игр Epic Games
Лукашенко дважды отказался разговаривать по телефону с Меркель
Алибасов разводится с Федосеевой-Шукшиной
Россия выразила Норвегии протест из-за задержания дипломата
Румынский певец попал под поезд и умер в прямом эфире
Дубль Овечкина спас «Вашингтон» от вылета из Кубка Стэнли
Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над Балтийским морем
Евросоюз выделит 53 миллиона евро на гражданское общество в Белоруссии
«АвтоВАЗ» выпустил Lada Xray Cross для молодежи
В Кремле заявили о попытках вмешаться в события в Белоруссии извне
Актера Николая Губенко похоронили на Кунцевском кладбище в Москве
Православные христиане отмечают Преображение Господне
В РАН объяснили происхождение снятых российским космонавтом объектов
Кравчук назвал приоритет при урегулировании конфликта в Донбассе
Актриса Татьяна Беркович стала вторым свидетелем защиты Ефремова
Заседание суда по делу Ефремова перенесли на 20 августа
Эксперт по делу Ефремова заявил, что на ДТП повлияли «сгустки энергии»
В РАН объяснили происхождение снятых российским космонавтом объектов
ЕС введет санкции против ответственных за насилие в Белоруссии
Кудрин рассказал Путину о нарушениях чиновников на 50 млрд рублей
Раскрыт механизм заражения клеток человека коронавирусом SARS-CoV-2
Корабли ВМФ обеспечили охрану строящих «Северный поток — 2» судов
Адвокат Ефремова допустил причастность к ДТП хакеров
Россия выразила Норвегии протест из-за задержания дипломата
СК Белоруссии проведет проверку после гибели третьего участника протестов
NASA предупредило о гигантской аномалии над Землей
Байден призвал провести честные выборы в Белоруссии
Защита актера Михаила Ефремова считает, что автотехническая экспертиза ДТП не рассмотрела версию перехвата хакерами управления машиной подсудимого. Об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев в отзыве на экспертизу, который он направил Пресненскому суду в Москве, передает «РИА Новости».В источнике
С чего всё началось
Адвокат Ефремова допустил, что ДТП могли устроить хакеры
Защита актера Михаила Ефремова считает, что в автотехнической экспертизе ДТП незаслуженно были обойдены стороной версии перехвата хакерами управления машиной, ослепления лазером и попадания отравляющих веществ через систему кондиционирования.
РИА Новости09:55
Подробнее о событии