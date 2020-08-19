Адвокат Ефремова допустил причастность к ДТП хакеров

Защита актера Михаила Ефремова считает, что автотехническая экспертиза ДТП не рассмотрела версию перехвата хакерами управления машиной подсудимого. Об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев в отзыве на экспертизу, который он направил Пресненскому суду в Москве, передает «РИА Новости».