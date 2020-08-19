Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
РБК
РБК

Адвокат Ефремова допустил причастность к ДТП хакеров

Защита актера Михаила Ефремова считает, что автотехническая экспертиза ДТП не рассмотрела версию перехвата хакерами управления машиной подсудимого. Об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев в отзыве на экспертизу, который он направил Пресненскому суду в Москве, передает «РИА Новости».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Адвокат Ефремова допустил, что ДТП могли устроить хакеры

Защита актера Михаила Ефремова считает, что в автотехнической экспертизе ДТП незаслуженно были обойдены стороной версии перехвата хакерами управления машиной, ослепления лазером и попадания отравляющих веществ через систему кондиционирования.
РИА Новости09:55
Подробнее о событии
RT на русском

Адвокат Ефремова допустил причастность хакеров к ДТП с участием актёра

RT на русском10:46
ТАСС

Эксперт: автотехническая экспертиза по делу Ефремова была проведена не в полном объеме

ТАСС09:17
Взгляд.ру

К делу Ефремова приобщили документ о повлиявшем на ДТП спутнике

Взгляд.ру09:12
РИА Новости

Адвокат Ефремова допустил, что ДТП могли устроить хакеры

РИА Новости09:55
Коммерсантъ

Адвокат Ефремова раскритиковал экспертизу по делу о ДТП

Коммерсантъ08:50
URA.Ru

В ДТП с Ефремовым обвинили хакеров

URA.Ru09:10
Вести.Ru

Адвокат Ефремова допустил, что ДТП устроили хакеры

Вести.Ru07:57

Счетная палата оценила темпы газификации в России

Счетная палата РФ оценила ход газификации российских регионов и выявила значительное отставание от планов, аудиторы видят новые риски из-за сокращения финансирования, заявил глава контрольного ведомства Алексей Кудрин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Счетная палата оценила темпы газификации в России
РИА Новости11:39

Белоруссия перебросила к границе с Польшей и Литвой ракеты и РСЗО

Как пояснил Хренин, группировку белорусских войск на Гродненском направлении (на границе с Польшей и Литвой) решено усилить за счет переброски туда дивизионов тактических ракет, систем залпового огня, беспилотников и средств ПВО.
Белоруссия перебросила к границе с Польшей и Литвой ракеты и РСЗО
Журналистская правда12:46
2

В Саратове за решетку вместо преступника отправили невиновного

Саратовский адвокат Анатолий Торкунов сообщил местному ИА "Взгляд-инфо", что из-за следственной и судебной ошибки в места лишения свободы вместо гражданина, задержанного за хранение наркотиков, был отправлен невиновный человек, глава молодой семьи и отец маленького сына Дмитрий Рубинштейн.
Российская газета10:44
35

Apple удалит из App Store профиль разработчика игр Epic Games

Представители Epic Games поделились новостью в Twitter, сообщив подписчикам, что Apple удалила Fortnite из своего магазина приложений и проинформировала их о том, в пятницу, 28 августа, она намерена прекратить действие всех учетных записей разработчиков.
Evo-rus.com08:05
89

Актера Николая Губенко похоронили на Кунцевском кладбище в Москве

Народного артиста РСФСР, художественного руководителя театра "Содружество актеров Таганки" Николая Губенко, который умер 16 августа на 79-м году жизни, похоронили в среду на Кунцевском кладбище в Москве.
ТАСС08:52
5

Кравчук назвал приоритет при урегулировании конфликта в Донбассе

Киев, 19 августа 2020, 08:20 — REGNUM Возвращению мирной жизни в Донбасс будут способствовать реализация практических шагов и уважение конфликтующих сторон друг к другу, заявил 18 августа глава делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью RT.
REGNUM01:20
62