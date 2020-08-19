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РБК
РБК

Адвокат Ефремова допустил причастность к ДТП хакеров

Защита актера Михаила Ефремова считает, что автотехническая экспертиза ДТП не рассмотрела версию перехвата хакерами управления машиной подсудимого. Об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев в отзыве на экспертизу, который он направил Пресненскому суду в Москве, передает «РИА Новости».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Адвокат Ефремова допустил, что ДТП могли устроить хакеры

Защита актера Михаила Ефремова считает, что в автотехнической экспертизе ДТП незаслуженно были обойдены стороной версии перехвата хакерами управления машиной, ослепления лазером и попадания отравляющих веществ через систему кондиционирования.
РИА Новостивчера в 09:55
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РБК

Адвокат Ефремова допустил причастность к ДТП хакеров

РБКвчера в 12:39
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Аэрозольные облака и бутылка под сиденьем: суд приобщил к делу Ефремова мнение эксперта

Вести.Ruвчера в 10:56
Взгляд.ру

К делу Ефремова приобщили документ о повлиявшем на ДТП спутнике

Взгляд.рувчера в 09:12
URA.Ru

В ДТП с Ефремовым обвинили хакеров

URA.Ruвчера в 09:10
Коммерсантъ

Адвокат Ефремова раскритиковал экспертизу по делу о ДТП

Коммерсантъвчера в 08:50
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«Сгустки энергии». Защита Ефремова выдвинула новую версию причин ДТП

РИА Новостивчера в 10:13
ТАСС

Эксперт: автотехническая экспертиза по делу Ефремова была проведена не в полном объеме

ТАССвчера в 09:17

Помпео: Трамп намерен инициировать новые санкции ООН против Ирана

Вашингтон, 19 августа 2020, 18:03 — REGNUM Американское руководство намерено добиваться возобновления санкций ООН в отношении Ирана, сообщил 19 августа журналистам госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео.
Помпео: Трамп намерен инициировать новые санкции ООН против Ирана
REGNUMвчера в 11:03
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В Киеве требуют проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует психиатрического освидетельствования руководства Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) в связи с его отказом регистрировать на национальный отбор для участия в «Детском Евровидении-2020» Максима Ткачука.
ФАН18 августа в 05:40
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Первый фильм о Гарри Поттере заработал в прокате $1 млрд через 19 лет

Первая часть популярной франшизы авторства Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" смогла преодолеть отметку в $1 млрд по сборам в кинотеатрах спустя восемнадцать лет и девять месяцев после своей премьеры благодаря пандемии коронавируса.
Газета.Ruвчера в 09:56
18

Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК

Правительство Башкирии готовит предложение по выкупу контрольного пакета акций Башкирской содовой компании (БСК), у которой завязался конфликт с жителями региона и экозащитниками из-за планов по добыче соды на горе Куштау, заявил глава Башкирии Радий Хабиров в интервью «Эху Москвы».
Ведомостивчера в 04:39
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Трамп интересовался возможностью обмена Пуэрто-Рико на Гренландию

Президент США Дональд Трамп интересовался, можно ли обменять Пуэрто-Рико на Гренландию, заявил бывший сотрудник министерства внутренней безопасности США Майлз Тейлор в интервью телеканалу MSNBC.
РИА Новости17:00
7

Ахмат — Ротор 3:1

Футбольный клуб "Ахмат" одержал победу над волгоградским "Ротором" в домашнем матче третьего тура российской премьер-лиги (РПЛ).
МК-Спортвчера в 12:58