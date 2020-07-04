Происшествия

Москва 24Москва 24Адвокат Ефремова назвал бредом информацию об эпилепсии актера

Ранее в СМИ появились сообщения, согласно которым защита Ефремова будет выстраиваться вокруг абсансной эпилепсии, которой якобы страдает актер. Кроме того, Пашаев заявил RT, что Ефремов не помнит происходившее после ДТП, поскольку пребывал в состоянии сильного алкогольного опьянения.
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с чего всё началось

Адвокаты Ефремова планируют защищать его версией об эпилепсии

Актер Михаил Ефремов якобы страдает абсансной эпилепсией, и это послужило причиной смертельной аварии, произошедшей 8 июня в центре Москвы.
Известия05:58

Подробнее о событии

Адвокат Ефремова назвал бредом информацию об эпилепсии актера

Москва 2410:34

Адвокат Ефремова прокомментировал версию об эпилепсии у актера

РИА Новости09:15

Защита Ефремова может объяснить ДТП приступом у артиста

РЕН ТВ05:31

Адвокат Ефремова прокомментировал версию об эпилепсии у актера

Газета.Ru09:54

«Вам бы романы писать» Адвокат Ефремова разнес слухи о защите версией об эпилепсии

Телеканал 360°08:41

Адвокаты Ефремова планируют защищать его версией об эпилепсии

Известия05:58

Адвокат Ефремова назвал глупостью версию об эпилепсии у актера

РБК09:03
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Происшествия

Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела

Москва, 4 июля 2020, 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается.
REGNUM 15:28
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Армия и оружие

США получили замену российским ракетным двигателям РД-180

Компания United Launch Alliance сообщила в твиттере, что получила от Blue Origin первый ракетный двигатель BE-4, созданный для замены российских РД-180.
РИА Новости 10:45
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Общество

Аферу с 83 тоннами поддельных слитков золота вскрыли в Китае

Китайский производитель ювелирных изделий Wuhan Kingold Jewelry использовала поддельные золотые слитки.
МИР 24 вчера в 05:11
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Музыка

Группа «Ленинград» выпустила первый в 2020 году клип

Первый раз группа "Ленинград" распалась в 2008 году.
Газета.Ru 14:56
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Политика

Сенатор и крымские татары прокомментировали отказ Турции признать Крым

В свою очередь, сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отметил, что Крыму не нужно признание со стороны Турции - главное, чтобы Россия признавала и поддерживала регион.
Газета.Ru 14:30
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Общество

ВОЗ остановила испытания трех препаратов от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) остановила испытания трех препаратов от коронавируса.
Lenta.ru 14:53
19
Общество

Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года

Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК вчера в 16:25
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Происшествия

Российский военный найден мертвым в Гюмри

В армянском городе Гюмри был найден мертвым 20-летний юноша, это российский военнослужащий 102-й военной базы, контрактник.
Вести.Ru 13:36
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Общество

Роднина назвала смерть Абдулманапа Нурмагомедова «уроком для многих»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина отреагировала на уход из жизни Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера бойца UFC Хабиба Нурмагомедова.
Bookmaker-ratings.ru 04:58
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Футбол

ЦСКА разгромил «Ахмат» в 26-м туре чемпионата России

Футболисты московского ЦСКА на выезде нанесли поражение грозненскому "Ахмату" в матче 26-го тура чемпионата России.
РИА Новости 15:23
Здоровье

В Ростовской области за сутки выявили еще 92 случая коронавируса

За минувшие сутки в Ростовской области выявлено 92 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Evo-rus.com вчера в 05:32
1,4K
Футбол

«Шахтер» четвертый раз за сезон победил «Динамо» в чемпионате Украины

РБК 15:03
Происшествия

Тигрица нанесла смертельное ранение сотруднице зоопарка Цюриха

Российская газета 14:30
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Общество

В Театре Эстрады сообщили о состоянии госпитализированного Хазанова

Художественный руководитель Театра Эстрады, актер Геннадий Хазанов проходит плановое обследование в больнице, он «жив и здоров».
РБК 14:12
Экономика

«Газпром» выбрал поставщиков труб на 95,5 миллиарда рублей

Общая сумма тендера на поставку 1,3 миллиона труб составила 95,5 миллиарда рублей.
Lenta.ru вчера в 15:05
26
Политика

МИД отверг обвинения США в нарушении моратория на ядерные испытания

Россия, заявили в МИДе, строго придерживается запрета на ядерные испытания и выполняет обязательства по ДВЗЯИ, касающиеся ограничения ядерных подземных испытаний.
РБК 13:26
34
Общество

Скончался лечившийся от коронавируса отец Хабиба Нурмагомедова

Умер лечившийся от коронавируса отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Абдулманап Нурмагомедов скончался в Москве на 58-м году жизни.
Областная газета вчера в 09:16
2,9K
Происшествия

В Японии 15 человек погибли из-за ливневых дождей

На юге Японии 15 человек погибли из-за ливневых дождей. Как пишут журналисты, эти люди находятся в состоянии "остановки сердца и легких".
Российская газета 10:39
53
Авто

Подержанные машины в России в I полугодии подорожали на 3-3,5%

В мае этого года на российском рынке было реализовано на 51,8% новых легких коммерческих и легковых авто меньше, если сравнивать с таким же периодом 2019 года.
Evo-rus.com вчера в 03:41
11
Общество

В США установлен новый антирекорд по числу заразившихся коронавирусом

Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в США за сутки превысило предыдущий антирекорд с начала эпидемии и составило 57 497, пишет The Washington Post.
Аргументы и Факты 00:15
407
Общество

МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства

Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском 12:40
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Происшествия

В московской больнице один пациент насмерть забил другого ходунками

В одной из московских больниц один пациент насмерть забил соседа по палате ходунками.
Вести.Ru 13:57
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Политика

Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru 10:06
1,6K
Происшествия

На задержанных в Пскове пикетчиков составили протоколы

Коммерсантъ 10:46
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Здоровье

Доктор Мясников выявил у пациента опасную болезнь с помощью мороженого

Главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия 1», как выявил у пациента опасное заболевание с помощью мороженого.
Lenta.ru 11:02
91
Здоровье

Российскому врачу с 30-летним стажем отказали в КТ фразой «не влезет»

58-летняя Галина Лебедева умерла 2 июля, впервые за медицинской помощью она обратилась 21 июня: ей выписали антибиотики.
Lenta.ru 10:52
47
Политика

Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ

Цвет мороженого "Радуга" не имеет отношения к пропаганде нетрадиционных ценностей, заявил РИА Новости вице-президент группы компаний "Чистая линия" Армен Бениаминов.
РИА Новости вчера в 19:29
4,1K
Футбол

Хусаинов раскритиковал арбитра матча «Спартак» — «Тамбов» за незасчитанный гол Соболева

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов оценил работу судейской бригады Владимира Москалёва, обслуживавшей матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Тамбов» (2:3).
RT на русском 14:00
Политика

МИД РФ: разведка США участвует в наркоторговле

Разведка США, которая обвиняет Россию в сговоре с членами радикального движения «Талибан» (запрещено в России), участвует в наркотрафике.
Коммерсантъ 07:14
1,3K
Шоу-бизнес

Появилось фото певицы МакSим после долгой реабилитации

Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова разместила в своем инстаграме фотографию, на которой артистка стоит на теннисном корте с тренером.
РИА Новости 08:48
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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