Происшествия
Москва 24Адвокат Ефремова назвал бредом информацию об эпилепсии актера
Ранее в СМИ появились сообщения, согласно которым защита Ефремова будет выстраиваться вокруг абсансной эпилепсии, которой якобы страдает актер. Кроме того, Пашаев заявил RT, что Ефремов не помнит происходившее после ДТП, поскольку пребывал в состоянии сильного алкогольного опьянения.
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с чего всё началось
Актер Михаил Ефремов якобы страдает абсансной эпилепсией, и это послужило причиной смертельной аварии, произошедшей 8 июня в центре Москвы.Известия05:58
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Происшествия
Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела
Москва, 4 июля 2020, 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается.
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