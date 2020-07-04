Происшествия
Москва 24Адвокат Ефремова назвал бредом информацию об эпилепсии актера
Ранее в СМИ появились сообщения, согласно которым защита Ефремова будет выстраиваться вокруг абсансной эпилепсии, которой якобы страдает актер. Кроме того, Пашаев заявил RT, что Ефремов не помнит происходившее после ДТП, поскольку пребывал в состоянии сильного алкогольного опьянения.
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с чего всё началось
Актер Михаил Ефремов якобы страдает абсансной эпилепсией, и это послужило причиной смертельной аварии, произошедшей 8 июня в центре Москвы.Известия05:58
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