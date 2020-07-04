Актер Михаил Ефремов якобы страдает абсансной эпилепсией, и это послужило причиной смертельной аварии, произошедшей 8 июня в центре Москвы.

с чего всё началось

Ранее в СМИ появились сообщения, согласно которым защита Ефремова будет выстраиваться вокруг абсансной эпилепсии, которой якобы страдает актер. Кроме того, Пашаев заявил RT, что Ефремов не помнит происходившее после ДТП, поскольку пребывал в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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