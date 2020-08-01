Происшествия

Газета.RuГазета.RuАдвокат Ефремова назвал его дело «самым легким в практике»

О козыре в рукаве и легком деле Ефремова - Вы не раз говорили, что докажете в суде невиновность актера Михаила Ефремова, несмотря на все факты, свидетельствующие о его вине.
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с чего всё началось

Адвокат Ефремова назвал его дело «самым легким в практике»

Адвокат Михаила Ефремова рассказал о козыре, который докажет невиновность актера в гибели водителя. Кроме того, он анонсировал пресс-конференцию, на которой расскажет, как в суде препятствуют его адвокатской деятельности.
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Лукашенко хочет сохранить «Белгазпромбанк» даже без участия Газпрома

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США допустили развертывание гиперзвуковых ракет

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Политика

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РИА Новости 12:58
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VI фестиваль искусств имени Чайковского стартовал в Клину

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Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной

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Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии

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