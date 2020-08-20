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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

Адвокат Ефремова назвал смешным обвинение в подкупе свидетелей

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев назвал смешным обвинение в подкупе свидетелей, которое ему предъявила защита потерпевших, передаёт РИА Новости.В источнике
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Интерфакс

Сторона потерпевших заявила о подкупе свидетелей адвокатом Ефремова

Интерфакс07:27
Известия

Адвоката Пашаева обвинили в подкупе свидетелей по делу Ефремова

Известия07:14
Московский Комсомолец

Адвоката Ефремова обвинили в подкупе свидетелей

Московский Комсомолец06:26
Газета.Ru

Адвокат Ефремова ответил на обвинения в подкупе свидетелей

Газета.Ru06:41
Комсомольская правда

«Есть видео, на котором адвокат Ефремова подкупает свидетеля»: новый поворот в деле актера

Комсомольская правда06:35
РИА Новости

Адвокат Ефремова отверг обвинения в подкупе свидетелей

РИА Новости06:45
РЕН ТВ

Стало известно, почему адвоката Ефремова обвинили в подкупе свидетелей

РЕН ТВ06:55

Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльмар Пашаев представил в Пресненском суде показания свидетеля Алексея Кобца, который рассказал, что в момент аварии со смертельным исходом за рулем машины артиста находился другой человек, сообщает ТАСС.
Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
Ведомости10:14
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Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана

Вашингтон убежден, что сможет не допустить появления российских средств ПВО у Ирана, когда начнет восстанавливать санкции ООН в отношении Исламской республики, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.
Газета.Ru02:41
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Двое жителей Крыма незаконно выловили креветки на 6 млн рублей

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Республике Крым выявили двух жителей поселка Раздольное 1992 и 1984 годов рождения, которые ночью незаконно ловили креветки в акватории Каркинитского залива.
Новый Севастополь04:22

Макрон выступил против повторения украинского сценария в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что в Евросоюзе не хотели бы повторения украинского сценария событий в Белоруссии.
RT на русском13:26
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