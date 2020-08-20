Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

Адвокат Ефремова назвал смешным обвинение в подкупе свидетелей

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев назвал смешным обвинение в подкупе свидетелей, которое ему предъявила защита потерпевших, передаёт РИА Новости.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Адвокат Ефремова ответил на обвинения в подкупе свидетелей

Газета.Ru06:41
Интерфакс

Сторона потерпевших заявила о подкупе свидетелей адвокатом Ефремова

Интерфакс07:27
Известия

Адвоката Пашаева обвинили в подкупе свидетелей по делу Ефремова

Известия07:14
РИА Новости

Адвокат Ефремова отверг обвинения в подкупе свидетелей

РИА Новости06:45
Lenta.ru

Адвоката Ефремова обвинили в подкупе свидетелей

Lenta.ru08:12
Комсомольская правда

«Есть видео, на котором адвокат Ефремова подкупает свидетеля»: новый поворот в деле актера

Комсомольская правда06:35
РЕН ТВ

Стало известно, почему адвоката Ефремова обвинили в подкупе свидетелей

РЕН ТВ06:55

Российскую вакцину против коронавируса испытают на 40 тыс. человек

Москва, 20 августа 2020, 16:58 — REGNUM Пострегистрационные клинические испытания российской антикоронавирусной вакцины охватят 40 тыс. человек, заявили 20 августа журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и замдиректора центра Гамалеи по научной работе Денис Логунов.
Российскую вакцину против коронавируса испытают на 40 тыс. человек
REGNUM09:58
1

«Калашников» начал разработку нового ручного пулемета для Минобороны

Крупнейший российский производитель оружия «Калашников» начал разработку нового ручного пулемета по заказу Министерства обороны России, сообщил 20 августа гендиректор концерна Дмитрий Тарасов.
Известия22:09

В Подмосковье отменят самоизоляцию для пожилых людей с 24 августа

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал распоряжение, согласно которому с 24 августа режим обязательной самоизоляции в регионе прекращается для всех жителей старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания.
Газета.Ru09:40
15