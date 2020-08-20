Адвокат Ефремова назвал смешным обвинение в подкупе свидетелей
Смотрите также
Навальный незадолго до отравления употреблял алкоголь
Российскую вакцину против коронавируса испытают на 40 тыс. человек
Стало известно об изменении правил выдачи справок водителям в России
Свидетель защиты заверил, что Ефремов не был за рулем в момент ДТП
После позора на свадьбе невеста Заурбека Сидакова вскрыла себе вены
В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога
Завершилась церемония прощания с Легкоступовой
Появилось видео из самолета, где Навальный кричит от боли
Лидер преступного мира Азербайджана убит в Анталье
В Кремле сообщили о прямом вмешательстве извне в ситуацию в Белоруссии
«Ночь кино» пройдет в столице 29 августа
«Калашников» начал разработку нового ручного пулемета для Минобороны
Условия для выплат на детей до 16 лет в августе назвали в Совфеде
В Подмосковье отменят самоизоляцию для пожилых людей с 24 августа
Монахинь захваченного на Урале монастыря перевели в другие обители
Замглавы МВД России оказался самым богатым силовиком
ФСБ пресекла попытку СБУ похитить лидера народного ополчения Донбасса
В пруду Саратовского района произошла массовая гибель рыбы
Жена Ефремова утверждает, что актер никогда не признавал вину в ДТП
Свидетель защиты заверил, что Ефремов не был за рулем в момент ДТП
Сын погибшего в ДТП с Ефремовым увеличил сумму иска до 7,5 млн рублей
Суд допрашивает свидетелей защиты по делу о ДТП с Ефремовым
Адвокат Ефремова назвал основного свидетеля по делу его подзащитного
Кремль допустил возможность лечения Навального за рубежом
В Белоруссии возбудили дело о захвате власти из-за КС оппозиции
Центр Гамалеи опубликовал инструкцию по вакцинации от коронавируса
ФСБ пресекла попытку СБУ похитить лидера народного ополчения Донбасса
Свидетель защиты заверил, что Ефремов не был за рулем в момент ДТП
В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога
В Подмосковье отменят самоизоляцию для пожилых людей с 24 августа
Завершилась церемония прощания с Легкоступовой
Монахинь захваченного на Урале монастыря перевели в другие обители
В РАН объяснили природу заснятых с МКС объектов
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев назвал смешным обвинение в подкупе свидетелей, которое ему предъявила защита потерпевших, передаёт РИА Новости.В источнике
Подробнее о событии
«Есть видео, на котором адвокат Ефремова подкупает свидетеля»: новый поворот в деле актера
Комсомольская правда06:35