Адвокат Михаила Олеговича — Эльман Пашаев сообщил, что больше «не будет ни за кем бегать», теперь сколько суд скажет — столько артист и возместит. Сегодня же появилась информация, что в ожидании суда Ефремов решил продать один из домов под Юрмалой — за 50 миллионов рублей.

с чего всё началось

Суд может назначить в качестве компенсации семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, от 1 до 1,5 миллиона рублей, предположил адвокат Эльман Пашаев.

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