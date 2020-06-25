Происшествия
Sibnet НовостиАдвокат Ефремова озвучил размер компенсации семье Захарова
Суд может назначить в качестве компенсации семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, от 1 до 1,5 миллиона рублей, предположил адвокат Эльман Пашаев.
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Адвокат Михаила Ефремова: «Размер компенсации по суду будет около миллиона. Эту сумму мы соберем одним звонком»
Адвокат Михаила Олеговича — Эльман Пашаев сообщил, что больше «не будет ни за кем бегать», теперь сколько суд скажет — столько артист и возместит. Сегодня же появилась информация, что в ожидании суда Ефремов решил продать один из домов под Юрмалой — за 50 миллионов рублей.StarHit.ruвчера в 11:00
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Адвокат Ерфемова рассказал о возможной сумме компенсации семье Захарова
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