Адвокат Михаила Олеговича — Эльман Пашаев сообщил, что больше «не будет ни за кем бегать», теперь сколько суд скажет — столько артист и возместит. Сегодня же появилась информация, что в ожидании суда Ефремов решил продать один из домов под Юрмалой — за 50 миллионов рублей.

с чего всё началось

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, назвал сумму возможной компенсации семье погибшего водителя Сергея Захарова в беседе с изданием StarHit. Пашаев предположил, что по решению суда сумма компенсации составит до 1,5 миллионов рублей.

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