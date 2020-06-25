Происшествия
Lenta.ruАдвокат Ефремова назвал сумму возможной компенсации семье Захарова
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, назвал сумму возможной компенсации семье погибшего водителя Сергея Захарова в беседе с изданием StarHit. Пашаев предположил, что по решению суда сумма компенсации составит до 1,5 миллионов рублей.
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Адвокат Михаила Ефремова: «Размер компенсации по суду будет около миллиона. Эту сумму мы соберем одним звонком»
Адвокат Михаила Олеговича — Эльман Пашаев сообщил, что больше «не будет ни за кем бегать», теперь сколько суд скажет — столько артист и возместит. Сегодня же появилась информация, что в ожидании суда Ефремов решил продать один из домов под Юрмалой — за 50 миллионов рублей.StarHit.ruвчера в 11:00
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Адвокат Ефремова рассказал, какую компенсацию получит семья Захарова
Московский Комсомолецвчера в 19:31
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Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил о готовности актера усыновить детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП.
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