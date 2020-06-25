Общество

Lenta.ruLenta.ruАдвокат Ефремова назвал сумму возможной компенсации семье Захарова

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, назвал сумму возможной компенсации семье погибшего водителя Сергея Захарова в беседе с изданием StarHit. Пашаев предположил, что по решению суда сумма компенсации составит до 1,5 миллионов рублей.
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с чего всё началось

Адвокат Михаила Ефремова: «Размер компенсации по суду будет около миллиона. Эту сумму мы соберем одним звонком»

Адвокат Михаила Олеговича — Эльман Пашаев сообщил, что больше «не будет ни за кем бегать», теперь сколько суд скажет — столько артист и возместит. Сегодня же появилась информация, что в ожидании суда Ефремов решил продать один из домов под Юрмалой — за 50 миллионов рублей.
StarHit.ru11:00

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Адвокат Ефремова назвал возможную сумму компенсации семье Захарова

РБК22:07

Адвокат Ефремова назвал сумму возможной компенсации семье Захарова

Lenta.ru20:17

Адвокат Ефремова назвал возможный размер компенсации семье Захарова

РИА Новости19:11

Адвокат Ефремова рассказал, какую компенсацию получит семья Захарова

Московский Комсомолец19:31

Назван размер компенсации, которую заплатит Ефремов семье Захарова

Pravda.Ru11:22

Адвокат Ефремова о компенсации Захаровым: «Сумму мы соберём одним звонком»

News.ru11:16

Адвокат Михаила Ефремова: «Размер компенсации по суду будет около миллиона. Эту сумму мы соберем одним звонком»

StarHit.ru11:00
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Армия и оружие

Трамп задействовал закон военного времени ради гиперзвукового оружия

Известия 15:48
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Общество

В Росавиации планируют возобновить международные полёты

«Решения о возобновлении международного авиасообщения будут приняты симметрично, с учётом договорённостей России с другими странами, исходя из эпидемиологической ситуации», — сообщили в аппарате заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой.
REGNUM 23:27
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Происшествия

В деле «миллиардера из ФСБ» появился секретный свидетель

В деле о мошенничестве на миллиарды рублей бывшего заместителя начальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России Дмитрия Фролова появился секретный свидетель.
Lenta.ru 06:30
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Общество

Forbes обновил рейтинг лучших вузов России

Газета.Ru вчера в 05:06
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Политика

Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео

Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
Pravda.Ru 08:57
106
Политика

Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 06:25
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Футбол

Президент «Лиона»: «Роналду больше не выглядит одним из лучших»

Хоть Криштиану Роналду больше не выглядит одним из лучших игроков в настоящий момент.
Soccer.ru 23:39
Происшествия

Соловьев назвал причину провокации солдата на параде Победы

Телеведущий Владимир Соловьев назвал причину провокации солдата, разбившего автоматом стекла на машине ФСО перед парадом Победы в Москве.
Lenta.ru 19:14
3
Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
6,9K
Общество

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском 10:24
2,9K
Общество

Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет.
Газета.Ru вчера в 12:16
6,5K
Футбол

Сборная России поздравила Месси с днем рождения

Сегодня, 24 июня аргентинцу исполнилось 33 года. В сборной России поздравили с днем рождения нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
Советский спорт 08:50
Общество

Трассу под Барнаулом перекрыли пикетчики в знак протеста

Змеиногорский тракт оказался перекрытым пикетчиками для движения транспорта вечером 24 июня.
Бийский рабочий 23:00
16
Общество

Собчак подала в суд на немецкое издание из-за обвинений в расизме

РБК 20:46
4
Авто

В интернете показали изображения новой Lada Granta

По неподтвержденной информации российская автокомпания планируется в ближайшие два года выпустить следующую генерацию Lada Granta, которая будет базироваться на платформе Global Access.
32CARS.ru вчера в 05:42
152
Политика

Депутаты подрались в Саратовской областной думе

Газета.Ru 04:15
3,1K
Авто

«Автокод» определил 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке

Изучив собственные отчеты, эксперты сервиса «Автокод» назвали шесть самых беспроблемных автомобилей на вторичном рынке в России.
Автоновости дня вчера в 01:50
77
Общество

В трансляции парада Победы появились спецэффекты

Во время трансляции парада Победы в Москве применили спецэффекты. Видео доступно на YouTube-канале RT.
Lenta.ru 04:44
429
Политика

Вучич объяснил свой жест во время парада Победы

Президент Сербии Александр Вучич восхитился военным парадом на Красной площади в честь 75-летия Победы.
РИА Новости 10:46
53
Происшествия

Число жертв землетрясения в Мексике увеличилось до 10 человек

Число погибших в результате землетрясения у берегов штата Оахака на юге Мексики возросло до 10.
РБК 23:36
25
Политика

В Нидерландах суд расследует причастность ВСУ к крушению MH17

Власти Нидерландов будут выяснять основные причины, почему украинские власти не закрыли воздушное пространство для полетов через свою территорию гражданских лайнеров в зоне конфликта на востоке Украины.
Evo-rus.com 12:15
293
Политика

Украина потребовала от России плату за базирование флота в Крыму

Украина хочет получать от России арендную плату за использование Севастополя в качестве базы Черноморского флота.
BFM.ru 13:08
2,7K
Политика

О плане по уничтожению Украины рассказал депутат Рады

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива рассказал о плане по уничтожению страны через превращение ее в "актив и колонию".
Газета.Ru 21:39
57
Политика

Трамп заявил о планах США перебросить часть войск из Германии в Польшу

Соединённые Штаты перебросят часть размещённых в Германии войск на территорию Польши.
RT на русском 16:33
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Здоровье

Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями

В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru 06:02
1,3K
Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК вчера в 10:38
778
Политика

Песков опроверг данные об отъезде Лукашенко в Минск сразу после парада

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко вылетел в Минск сразу по окончании парада Победы в Москве.
RT на русском 12:16
1,1K
Гаджеты

Почему необходимо выключать Bluetooth на смартфоне

Включенная функция Bluetooth сжирает батарею смартфона и делает его уязвимым к кибератакам.
Piter.tv 06:28
44
Общество

Гидрометцентр предупредил россиян о температурных аномалиях

23 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что аномальная жара ожидается в Москве и других регионах европейской части России с пятницы, 26 июня.
Известия 21:57
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Происшествия

В Приангарье погиб подросток, попав под дорожный каток

Подросток попал под дорожный каток. Смерть наступила на месте происшествия.
ТАСС 21:20
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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