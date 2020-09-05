Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев ответил на вопрос о вероятном сроке заключения для актера. "От шести до восьми лет колонии общего режима", — заявил юрист в эфире телеканала "Москва 24". Ранее защитник сообщил РИА Новости, что актер "избавился от мучений" и ждет оглашения приговора.