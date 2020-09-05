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РИА Новости
РИА Новости

Адвокат Ефремова назвал вероятный срок заключения актера

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев ответил на вопрос о вероятном сроке заключения для актера. "От шести до восьми лет колонии общего режима", — заявил юрист в эфире телеканала "Москва 24". Ранее защитник сообщил РИА Новости, что актер "избавился от мучений" и ждет оглашения приговора.В источнике
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Комсомольская правда

Адвокат предсказал приговор Михаилу Ефремову

Комсомольская правда11:32
Lenta.ru

Адвокат Ефремова назвал возможный срок заключения актера

Lenta.ru12:11
ТАСС

Адвокат Ефремова прогнозирует актеру срок от шести до восьми лет колонии

ТАСС11:13
РИА Новости

Адвокат Ефремова назвал вероятный срок заключения актера

РИА Новости12:17
Москва 24

Пашаев предрек взлет актерской карьеры Ефремова

Москва 2411:48
РБК

Адвокат сообщил об отсутствии у Ефремова ожиданий мягкого приговора

РБК04:29
Собеседник

Александр Добровинский: Если бы не Пашаев, Ефремов вышел бы из тюрьмы через два года

Собеседниквчера в 08:06

Кристина Асмус опубликовала пикантное фото после слез из-за дочери

Еще недавно актриса Кристина Асмус со слезами на глазах рассказывала поклонникам в Инстаграм о том, что ей было сложно пережить невозможность побывать на первом звонке у своей единственной дочери.
Bimru.ruвчера в 08:30
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Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения

Украинские власти должны были предоставить руководству самопровозглашенной Донецкой народной республики документы, подтверждающие ликвидацию новых траншей и других инженерных объектов ВСУ около линии разграничения в Донбассе, но не сделали этого – заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Газета.Ru05:23
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Газизов счел отмену матча второй команды «Спартака» несчастным случаем

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что у футболистов и болельщиков клуба не возникло никаких проблем из-за отмены матча второй команды против брянского «Динамо» в первенстве ФНЛ (втором дивизионе чемпионата России) из-за коронавируса.
РБК спорт08:23
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Сборная Чехии не сыграет с шотландцами в Лиге наций из-за коронавируса

Сборная Чехии по футболу не примет участия в матче группового этапа Лиги наций против команды Шотландии из-за выявленных случаев заражения коронавирусом, сообщается на сайте чешской команды.
РИА Новости01:37

Netflix намерен привлечь Джейсона Момоа в приквел «Ведьмака»

Актер Джейсон Момоа, известный по роли Кхала Дрого в сериале "Игра престолов", может сыграть в новом шестисерийном фильме по мотивам остросюжетного сериала "Ведьмак" (The Witcher, 2019), созданного по произведениям польского писателя Анджея Сапковского.
Газета.Ruвчера в 01:30
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Лукашенко заявил о фальсификации сообщения Меркель по Навальному

Лидер Белоруссии пообещал Мишустину передать запись разговора представителей Польши и Германии, из которого можно понять, что заявление федерального канцлера Германии Ангелы Меркель по поводу «отравления» блогера сфальсифицировано.
Evo-rus.com04:01
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21-летняя дочь певицы Славы получила свою первую музыкальную премию

Младшая дочь Славы с папой Анатолием Данилицким Стоит добавить, что на сцене ЖАРА KIDS Music Awards, куда Слава и ее талантливая наследница отправились 2 сентября, выступил другой звездный родитель, чей наследник запел совсем недавно.
Вокруг ТВ3 сентября в 00:22
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