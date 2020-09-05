Адвокат Ефремова назвал вероятный срок заключения актера
Смотрите также
Рошаль предложил врачам ФРГ совместно изучить состояние Навального
Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения
Законопроект о распространении tax free на всю Россию внесен в Госдуму
В Минске на акции протеста студентов начались задержания
Галкин опубликовал видео, как Лиза и Гарри собираются в школу
Порошенко назвал санкции со стороны России государственной наградой
В Татарстане задержали подозреваемого в нападении на женщину
Spiegel сообщил о следах отравляющего вещества в деле Навального
В Приморье тайфун выбросил на мель арестованное судно из КНДР
Лукашенко заявил о фальсификации сообщения Меркель по Навальному
21-летняя дочь певицы Славы получила свою первую музыкальную премию
Российская команда победила в танковом биатлоне в Алабино
Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, в суде признал вину
Прокуратура запросила для Ефремова 11 лет колонии за смертельное ДТП
Суд огласит приговор Ефремову 8 сентября
Рошаль предложил врачам ФРГ совместно изучить состояние Навального
Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения
Адвокат Ефремова назвал вероятный срок заключения актера
Порошенко назвал санкции со стороны России государственной наградой
Указание ЦБ о расширении коридора тарифов ОСАГО вступило в силу
Онкологи дали россиянам советы насчет родинок и кишечника
МиГ-31 поднялся на перехват норвежского самолета над Баренцевым морем
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев ответил на вопрос о вероятном сроке заключения для актера. "От шести до восьми лет колонии общего режима", — заявил юрист в эфире телеканала "Москва 24". Ранее защитник сообщил РИА Новости, что актер "избавился от мучений" и ждет оглашения приговора.В источнике
Подробнее о событии
Александр Добровинский: Если бы не Пашаев, Ефремов вышел бы из тюрьмы через два года
Собеседниквчера в 08:06