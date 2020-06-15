Защита Михаила Ефремова считает преждевременным рассуждать о сумме компенсации для родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова, сообщила РИА Новости адвокат актера Елизавета Шаргородская. "Говорить о сумме компенсации пока преждевременно", - сказала Шаргородская.

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"Говорить о сумме компенсации пока преждевременно", — отметила Елизавета Шаргородская, адвокат российского артиста. По словам Шаргородской, Ефремов получил травмы в случившемся ДТП, но их характер она не стала уточнять. Михаил Ефремов сейчас находится под домашним арестом.

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