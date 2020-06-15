Происшествия

iReactoriReactorАдвокат Ефремова назвала преждевременными разговоры о компенсации

"Говорить о сумме компенсации пока преждевременно", — отметила Елизавета Шаргородская, адвокат российского артиста. По словам Шаргородской, Ефремов получил травмы в случившемся ДТП, но их характер она не стала уточнять. Михаил Ефремов сейчас находится под домашним арестом.
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Защита Ефремова назвала разговоры о сумме компенсации преждевременными

Защита Михаила Ефремова считает преждевременным рассуждать о сумме компенсации для родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова, сообщила РИА Новости адвокат актера Елизавета Шаргородская. "Говорить о сумме компенсации пока преждевременно", - сказала Шаргородская.
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Адвокат Ефремова призвал прекратить разговоры о компенсации семье Захарова

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Защита Ефремова назвала разговоры о сумме компенсации преждевременными

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Адвокат Ефремова назвала преждевременными разговоры о сумме компенсации

Московский Комсомолец06:38

Адвокат Ефремова назвала преждевременными разговоры о компенсации

iReactor07:43
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Происшествия

В Петербурге произошел конфликт между охраной больницы и посетителями

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В Литве нашли останки средневековой женщины с тропическим сифилисом

В чумной могиле средневековой Литвы ученые смогли найти останки женщины с тропическим сифилисом.
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Политика

Путин ответил на критику поправок к Конституции

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Скончалась лжехирург Алена Верди

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Из «Ведомостей» захотели уйти все заместители главного редактора

Газету "Ведомости" решили покинуть сразу пять заместителей главного редактора.
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Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по мерам поддержки в экономке и соцсфере заявил, что в стране удалось сгладить последствия пандемии коронавируса.
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Испания 21 июня откроет границы со странами Шенгена.
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Политика

Помпео потребовал немедленного освобождения Уилана

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что возмущен приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против России и требует его немедленного освобождения.
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Более 30 разумных инопланетных рас могут жить в нашей галактике

Согласно исследованиям, более 30 разумных инопланетных рас могут жить в нашей галактике на среднем расстоянии 17 000 световых лет.
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Пекин ввел «режим военного времени» во всем городе

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Тимати назвал Собчак «животным» за шутку об изнасиловании Костюшкина

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Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
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Twin Mirror от разработчика Life is Strange не будет сериалом

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Иностранным гражданам позволено продлить сроки пребывания в РФ

В апреле 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ о временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в период пандемии коронавируса.
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Друг Андрея Норкина рассказал о жизни ведущего после смерти жены

Телеведущий Андрей Норкин всю жизнь любил только покойную жену Юлию, рассказал журналистам его друг Евгений Спицын.
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Экономика

Вступил в силу закон об отмене в России «банковского роуминга»

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Визит в Турцию Лаврова и Шойгу отложен

Визит главы российского Министерства иностранных дел Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу, запланированный на 14 июня, отложен на неизвестное время.
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Авто

Компания Chevrolet возобновила продажи бюджетных моделей в России

Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt снова появились в продаже Бюджетные авто Chevrolet, собирающиеся на автозаводе UzAuto Motors, знакомые автолюбителям под суббрендом Ravon опять появились в автосалонах РФ.
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Гидрометцентр предупредил москвичей об опасности второй волны тепла

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о том, что вторая волна тепла в Москве может негативно сказаться на здоровье пожилых москвичей.
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В Красноярске установили личность женщины, избившей ребенка в лифте

Следователи установили личность женщины, избившей в лифте в Красноярске маленькую девочку, ей оказалась бабушка ребенка.
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Энергетика

Польская PGNiG ожидает от «Газпрома» 1,5 млрд долларов

Польская компания PGNiG ожидает от "Газпрома" возмещения переплаты за газ в размере $1,5 млрд, передает РИА "Новости".
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У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
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ВЦИОМ: 16% россиян не соблюдали режим самоизоляции

Более 80% россиян сообщили, что соблюдали режим самоизоляции, следует из опроса ВЦИОМ.
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Уолл-стрит преклонила колено перед Black Lives Matter

Глава JPMorgan Chase Джейми Даймон впервые появился на публике после операции на сердце и встал на колено в знак солидарности с Black Lives Matter, или BLM.
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В Киеве допросили Порошенко по делу о «госизмене» Януковича

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Россия вышлет двух чешских дипломатов

В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
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