Происшествия
iReactorАдвокат Ефремова назвала преждевременными разговоры о компенсации
"Говорить о сумме компенсации пока преждевременно", — отметила Елизавета Шаргородская, адвокат российского артиста. По словам Шаргородской, Ефремов получил травмы в случившемся ДТП, но их характер она не стала уточнять. Михаил Ефремов сейчас находится под домашним арестом.
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Защита Михаила Ефремова считает преждевременным рассуждать о сумме компенсации для родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова, сообщила РИА Новости адвокат актера Елизавета Шаргородская. "Говорить о сумме компенсации пока преждевременно", - сказала Шаргородская.РИА Новости06:29
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