Происшествия

iReactoriReactorАдвокат Ефремова назвала преждевременными разговоры о компенсации

"Говорить о сумме компенсации пока преждевременно", — отметила Елизавета Шаргородская, адвокат российского артиста. По словам Шаргородской, Ефремов получил травмы в случившемся ДТП, но их характер она не стала уточнять. Михаил Ефремов сейчас находится под домашним арестом.
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Защита Ефремова назвала разговоры о сумме компенсации преждевременными

Защита Михаила Ефремова считает преждевременным рассуждать о сумме компенсации для родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова, сообщила РИА Новости адвокат актера Елизавета Шаргородская. "Говорить о сумме компенсации пока преждевременно", - сказала Шаргородская.
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Адвокат Ефремова назвала преждевременными разговоры о сумме компенсации

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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 14:06, Ашберн
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МИД РФ оценил русофобские выходки в Киеве в День России

В МИД РФ рассчитывают на то, что Киев, принимающий дипломатические представительства других стран, примет меры по предотвращению нарушений спокойствия российских посольства, или их оскорбления.
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Турецкие компании отказались платить «Газпрому»

Задолженность ряда турецких компаний перед «Газпромом» достигла двух миллиардов долларов, и погасить ее они отказываются, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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Политика

Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году

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Установлена личность стрелка, ранившего в Москве полицейских

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Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
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В Атланте протестующие попытались перекрыть автомагистраль

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Как сообщает администрация сербского президента, Путин подтвердил, что прилетит в Белград на церемонию освящения храма Святого Саввы.
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Впервые в Россию прилетел военный транспортник ВВС Китая Y-20

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Актер Сергей Гармаш может от имени Михаила Ефремова встретиться с родственниками погибшего в ДТП Сергея Захарова.
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СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана

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Sony представила приставку PlayStation 5

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Истребители России сопроводили бомбардировщики США

Россия подняла истребители Су-27 для сопровождения над Балтикой стратегических бомбардировщиков США В-52H и самолетов-разведчиков НАТО.
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Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
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Белоруссия сменила руководство в банке «Газпрома»

«Газпром» и Газпромбанк после смены руководства банка обвинили Белоруссию в грубом нарушении национального законодательства, а также договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
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Историк Соколов в суде отказался отвечать на вопрос о своей виновности

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Шукшину возмутило поведение родных погибшего в ДТП с Ефремовым

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Первый министр здравоохранения РФ Андрей Воробьев скончался в понедельник, глава минздрава РФ Михаил Мурашко направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким, сообщил РИА Новости помощник министра Алексей Кузнецов.
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Американский F-15 упал в Северном море

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Спрогнозирован курс доллара к концу года

Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей.
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