Происшествия
iReactorАдвокат Ефремова назвала преждевременными разговоры о компенсации
"Говорить о сумме компенсации пока преждевременно", — отметила Елизавета Шаргородская, адвокат российского артиста. По словам Шаргородской, Ефремов получил травмы в случившемся ДТП, но их характер она не стала уточнять. Михаил Ефремов сейчас находится под домашним арестом.
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Защита Михаила Ефремова считает преждевременным рассуждать о сумме компенсации для родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова, сообщила РИА Новости адвокат актера Елизавета Шаргородская. "Говорить о сумме компенсации пока преждевременно", - сказала Шаргородская.РИА Новости06:29
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Ученые смогли создать в лабораторных условиях первичную форму жизни - пузырьки-везикулы в "первичном бульоне".
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ИА Красная Весна 13:58
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Оркестр MusicAeterna номинировали на международную премию Gramophone
Британский журнал о классической музыке Gramophone объявил претендентов на премию Gramophone Classical Music Awards в категории "Оркестр года – 2020", сообщается на сайте журнала.
РИА Новости 13:28
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Турецкие компании отказались платить «Газпрому»
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С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
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В Россию вернулись бюджетные модели Chevrolet
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В Атланте протестующие попытались перекрыть автомагистраль
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Путин в разговоре с Вучичем подтвердил визит в Белград
Как сообщает администрация сербского президента, Путин подтвердил, что прилетит в Белград на церемонию освящения храма Святого Саввы.
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Армия и оружие
Впервые в Россию прилетел военный транспортник ВВС Китая Y-20
Как выясняется, евроблогеры напутали. Речь идёт не об истребителях J-20, а военно-транспортном самолёте Y-20.
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Общество
Гармаш от имени Ефремова может встретиться с семьей погибшего в ДТП
Актер Сергей Гармаш может от имени Михаила Ефремова встретиться с родственниками погибшего в ДТП Сергея Захарова.
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СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана
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Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
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Газета.Ru вчера в 06:09
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Sony представила приставку PlayStation 5
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Истребители России сопроводили бомбардировщики США
Россия подняла истребители Су-27 для сопровождения над Балтикой стратегических бомбардировщиков США В-52H и самолетов-разведчиков НАТО.
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Скончалась лжехирург Алена Верди
Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
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Американский F-15 упал в Северном море
Истребитель ВВС США F-15C Eagle упал в Северное море у побережья Англии.
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Глава калининградского спортклуба «Альбатрос» пожаловался Путину на сложную ситуацию в отрасли
Калининградскому спортивному клубу "Альбатрос" на фоне кризиса из-за пандемии удалось сохранить весь коллектив и трижды за три месяца выплатить зарплату.
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Спрогнозирован курс доллара к концу года
Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей.
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