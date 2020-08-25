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Адвокат Ефремова обратился в Генпрокуратуру из-за угроз

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев обратился в Следственный комитет и Генпрокуратуру из-за угроз в свой адрес.В источнике
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Известия

Пашаев обратился к генпрокурору России из-за угроз по делу Ефремова

Известиявчера в 15:44
RT на русском

Пашаев рассказал о поступающих в его адрес угрозах

RT на русском17:02
РИА Новости

Адвокат Ефремова обратился в Генпрокуратуру из-за угроз

РИА Новости17:01
РБК

Адвокат Ефремова заявил об обращении в СК и прокуратуру из-за угроз

РБК17:36
Газета.Ru

Адвокат Ефремова просит о защите из-за поступающих угроз

Газета.Ruвчера в 15:42
Интерфакс

Адвокат Ефремова сообщил СК и Генпрокуратуре о давлении и угрозах

Интерфаксвчера в 15:30
ТАСС

Адвокат Ефремова попросил генпрокурора о защите после поступивших угроз из-за дела актера

ТАССвчера в 15:27

Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года на 1 октября

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову предложение перенести начало учебного года на 1 октября, чтобы не провоцировать вспышку заболеваемости коронавирусом, передает «РИА Новости».
Известия22:31
1,2K

Появилось видео инцидента с шарами на белорусско-литовской границе

Видео перехвата вертолетами министерства обороны Белоруссии воздушных шаров с бело-красно-белым флагом оппозиции, запущенных, вероятно, с территории Литвы, опубликовал портал "Военно-политическое обозрение".
Известия00:23
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Лукашенко уволил поддержавшего протесты посла в Словакии

Поддержавший протестные акции оппозиции белорусский посол в Словакии Игорь Лещеня освобожден с занимаемой должности указом президента Белоруссии Александра Лукашенко, 24 августа сообщила пресс-служба главы Белоруссии.
ИА Красная Веснавчера в 11:46
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В России разработали новую зенитно-ракетную систему «Абакан»

Российские военные продемонстрировали новейший отечественный комплекс (систему) противовоздушной и противоракетной обороны «Абакан», сведения о разработке которого до настоящего момента хранились в большом секрете.
Avia.proвчера в 20:02
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