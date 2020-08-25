Адвокат Ефремова обратился в Генпрокуратуру из-за угроз

Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова заявил, что обратился в Следственный комитет (СК) и Генпрокуратуру, так как начал получать угрозы. Кроме того, он сообщил, что некие лица планируют обратиться в правоохранительные органы с заявлениями о привлечении его к уголовной ответственности.