Адвокат Ефремова обратился в Генпрокуратуру из-за угроз
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Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова заявил, что обратился в Следственный комитет (СК) и Генпрокуратуру, так как начал получать угрозы. Кроме того, он сообщил, что некие лица планируют обратиться в правоохранительные органы с заявлениями о привлечении его к уголовной ответственности.В источнике
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