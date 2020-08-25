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Москва 24
Москва 24

Адвокат Ефремова обратился в Генпрокуратуру из-за угроз

Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова заявил, что обратился в Следственный комитет (СК) и Генпрокуратуру, так как начал получать угрозы. Кроме того, он сообщил, что некие лица планируют обратиться в правоохранительные органы с заявлениями о привлечении его к уголовной ответственности.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Адвокат Ефремова заявил об обращении в СК и прокуратуру из-за угроз

РБК17:36
RT на русском

Пашаев рассказал о поступающих в его адрес угрозах

RT на русском17:02
Интерфакс

Адвокат Ефремова сообщил СК и Генпрокуратуре о давлении и угрозах

Интерфаксвчера в 15:30
Известия

Пашаев обратился к генпрокурору России из-за угроз по делу Ефремова

Известиявчера в 15:44
Газета.Ru

Адвокат Ефремова просит о защите из-за поступающих угроз

Газета.Ruвчера в 15:42
РИА Новости

Адвокат Ефремова обратился в Генпрокуратуру из-за угроз

РИА Новости17:01
ТАСС

Адвокат Ефремова попросил генпрокурора о защите после поступивших угроз из-за дела актера

ТАССвчера в 15:27

В Ленобласти на КАД столкнулись восемь автомобилей

«Один человек погиб, шесть человек получили ранения разной степени тяжести при столкновении восьми автомобилей на 93-м километре внешнего кольца КАД», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
RT на русскомвчера в 09:19
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«Яндекс.Такси» поднимает щиты

«Яндекс.Такси» планирует продавать рекламу на экранах, установленных на крыше сотрудничающих с сервисом автомобилей, рассказал источник, знакомый с деталями проекта, и подтвердили в компании.
Коммерсантъ18:00

В России готовится к регистрации еще одна вакцина от коронавируса

В сентябре в России может появиться еще одна вакцина от коронавируса – на добровольцах испытывают действие препарата, разработанного в ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора России, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на «Российскую газету».
Доступ103:10
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СК возбудил дело после гибели пяти человек в канализационной яме

Село Новая Усмань, Воронежская область, 24 августа 2020, 11:17 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели пяти человек в поселке совхоз «Воронежский» Новоусманского района Воронежской области возбуждено следственными органами региона, сообщили 24 августа в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.
REGNUMвчера в 04:17
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В Госдуме предложили перенести начало учебного года на 1 октября

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предлагает отложить начало учебного года до 1 октября, чтобы не провоцировать новую вспышку заболеваемости COVID-19, соответствующее предложение он направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову (есть в распоряжении РИА Новости).
РИА Новости23:37
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