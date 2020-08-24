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РИА Новости
РИА Новости

Адвокат Ефремова обратился в Генпрокуратуру из-за угроз

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил РИА Новости, что обратился в Следственный комитет и Генпрокуратуру, поскольку получает угрозы.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Адвокат Ефремова заявил об обращении в СК и прокуратуру из-за угроз

РБК17:36
ТАСС

Адвокат Ефремова попросил генпрокурора о защите после поступивших угроз из-за дела актера

ТАССвчера в 15:27
РИА Новости

Адвокат Ефремова обратился в Генпрокуратуру из-за угроз

РИА Новости17:01
Известия

Пашаев обратился к генпрокурору России из-за угроз по делу Ефремова

Известиявчера в 15:44
Газета.Ru

Адвокат Ефремова просит о защите из-за поступающих угроз

Газета.Ruвчера в 15:42
Интерфакс

Адвокат Ефремова сообщил СК и Генпрокуратуре о давлении и угрозах

Интерфаксвчера в 15:30
RT на русском

Пашаев рассказал о поступающих в его адрес угрозах

RT на русском17:02

Врачи омской больницы не нашли токсичных веществ в крови Навального

Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что операция по "эвакуации" Алексея Навального на Запад разворачивается по всем правилам гибридной войны, поэтому заявление "Шарите" о его "отравлении" абсолютно не удивляет.
Врачи омской больницы не нашли токсичных веществ в крови Навального
Слово и Деловчера в 14:32
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Эксперт рассказал, как позвонить по телефону, если нет сети

Позвонить по телефону, если устройство не видит SIM-карту или нет сигнала сотовой связи, можно, но для этого необходимо использовать специальные приложения, которые работают через WI-FI, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.
ПРАЙМ19:03
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ЛДПР предложила ввести выплаты на сборы детей в школу

Инициативой предлагается учредить ежегодную выплату родителям в размере 10 тыс. руб. Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме, а также сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов направили законопроект на отзыв в правительство.
Газета.Ruвчера в 12:02
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Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам

Счетная палата выявила ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России (ПФР), которые чаще всего приводят к тому, что граждане недополучают пенсии, об этом говорится в отчете аудиторов по итогам проверки работы ПФР в 2017–2019 годах.
РИА Новости17:54
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СКР не стал заводить дело о возможном покушении на Навального

По делу о возможном отравлении впавшего в кому оппозиционера Алексея Навального до сих пор не завели уголовное дело, при том что срок принятия решения истек в 13:30 воскресенья, сообщает пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.
Коммерсантъвчера в 08:32
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Продлены сроки изоляции экипажа МКС в российском сегменте станции

Москва, 24 августа 2020, 18:45 — REGNUM Срок изоляции экипажа Международной космической станции (МКС) в российском сегменте продляется ещё на одни сутки, сообщает 24 августа пресс-служба корпорации «Роскосмос».
REGNUMвчера в 11:45
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