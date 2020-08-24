Адвокат Ефремова обратился в Генпрокуратуру из-за угроз
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Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил РИА Новости, что обратился в Следственный комитет и Генпрокуратуру, поскольку получает угрозы.В источнике
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