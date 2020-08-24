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РИА Новости
РИА Новости

Адвокат Ефремова обратился в Генпрокуратуру из-за угроз

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил РИА Новости, что обратился в Следственный комитет и Генпрокуратуру, поскольку получает угрозы.В источнике
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РБК

Адвокат Ефремова заявил об обращении в СК и прокуратуру из-за угроз

РБК17:36
Интерфакс

Адвокат Ефремова сообщил СК и Генпрокуратуре о давлении и угрозах

Интерфаксвчера в 15:30
РИА Новости

Адвокат Ефремова обратился в Генпрокуратуру из-за угроз

РИА Новости17:01
Известия

Пашаев обратился к генпрокурору России из-за угроз по делу Ефремова

Известиявчера в 15:44
Газета.Ru

Адвокат Ефремова просит о защите из-за поступающих угроз

Газета.Ruвчера в 15:42
RT на русском

Пашаев рассказал о поступающих в его адрес угрозах

RT на русском17:02
ТАСС

Адвокат Ефремова попросил генпрокурора о защите после поступивших угроз из-за дела актера

ТАССвчера в 15:27

Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам

Счетная палата выявила ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России (ПФР), которые чаще всего приводят к тому, что граждане недополучают пенсии, об этом говорится в отчете аудиторов по итогам проверки работы ПФР в 2017–2019 годах.
РИА Новости17:54
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Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года на 1 октября

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову предложение перенести начало учебного года на 1 октября, чтобы не провоцировать вспышку заболеваемости коронавирусом, передает «РИА Новости».
Известия22:31
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Турчинов заявил о возможности Зеленского вторгнуться в Крым

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что у главы государства Владимира Зеленского существуют возможности для наступления и вторжения на территорию Республики Крым.
Известия21:33
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