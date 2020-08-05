Происшествия
NewInformАдвокат Ефремова заявил о фальсификации доказательств потерпевших
Правоохранительные органы рассматривают данные по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади Москвы. Адвокат участника аварии Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что имеет "достоверные сведения" о фальсификации доказательств стороной потерпевших.
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Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о фальсификации доказательств представителями потерпевших по уголовному делу по факту ДТП.ТАСС03:38
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