Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о фальсификации доказательств представителями потерпевших по уголовному делу по факту ДТП.

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Правоохранительные органы рассматривают данные по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади Москвы. Адвокат участника аварии Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что имеет "достоверные сведения" о фальсификации доказательств стороной потерпевших.

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