Происшествия

NewInformNewInformАдвокат Ефремова заявил о фальсификации доказательств потерпевших

Правоохранительные органы рассматривают данные по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади Москвы. Адвокат участника аварии Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что имеет "достоверные сведения" о фальсификации доказательств стороной потерпевших.
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Адвокат Ефремова заявил, что сторона потерпевших пытается фальсифицировать доказательства

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о фальсификации доказательств представителями потерпевших по уголовному делу по факту ДТП.
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Адвокат Ефремова обвинил потерпевших в фальсификации доказательств

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Официально Емельяненко ушел из «Ахмата» еще в 2018 году, но до сих пор продолжает использовать символику клуба, общаться с людьми из «Ахмата», в том числе и c Рамзаном Кадыровым.
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Россия не направит наблюдателей на выборы в Белоруссию

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