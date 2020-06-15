Происшествия

Газета.RuГазета.RuАдвокат Ефремова объяснил его решение записать видеообращение

Адвокат Эльман Пашаев объяснил решение актера Михаила Ефремова записать видеообращение после смертельного ДТП. В беседе с "Московским комсомольцем" Пашаев объяснил, что обращение было его инициативой, а Ефремов не знал, что оно будет опубликовано.
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с чего всё началось

Михаил Ефремов напился перед ДТП из-за смерти друга

Защитник раскрыл причину состояния Ефремова. Таке он сообщил, что это он убедил Ефремова записать видеообращение с извинениями перед родными погибшего.
Московский Комсомолец08:12

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Адвокат объяснил, зачем Ефремов записал видеообращение

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Михаил Ефремов напился перед ДТП из-за смерти друга

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Адвокат Ефремова объяснил, почему актёр выпил алкоголь перед аварией

News.ru09:54

Адвокат Ефремова рассказал, почему актер выпивал перед аварией

РИА Новости09:41

Адвокат раскрыл причину пьянства Ефремова перед смертельной аварией

Lenta.ru09:27

Адвокат: в день ДТП у Ефремова умер друг

НТВ10:11

Адвокат Ефремова сообщил, что его подзащитный получил травмы в ДТП на Садовом кольце

ТАСС03:43
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Гаджеты

Опубликованы фотографии макетов iPhone 12 и iPhone 12 Pro

Astera 06:14
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Общество

Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений

Московские власти с 16 июня переходят к третьему этапу снятия ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.
Газета.Ru 08:11
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Общество

В отношении блогера Навального возбудили дело о клевете

Блогер Алексей Навальный стал фигурантом уголовного дела, возбужденного Главным следственным управлением Следственного комитета России по Москве.
Известия 10:53
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Происшествия

Установлена личность стрелявшего по сотрудникам ГИБДД мужчины

Как стало известно ранее, в Москве на Ленинском проспекте 15 июня произошла стрельба с сотрудниками ГИБДД при попытке проверки документов у таксиста.
Газета.Ru 13:23
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Политика

Путин продлил сроки временного пребывания иностранцев до 15 сентября

Президент России Владимир Путин разрешил иностранцам с истекающими сроками временного пребывания или постоянного проживания оставаться в России до 15 сентября.
Коммерсантъ 11:19
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Происшествия

В театре «Современник» призвали к великодушию в ситуации с Ефремовым

Газета.Ru 16:14
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Общество

Счетная палата обнаружила на 900 млн рублей нарушений в Минсельхозе

Счетная палата выявила в работе Минсельхоза и подчиненных ему Росрыболовства и Россельхознадзора нарушения в исполнении федерального бюджета на 900,7 млн руб. Об этом сообщила палата по итогам проверки за 2019 г. "Почти две трети от этой суммы (650,1 млн руб.) приходится на Минсельхоз", — отмечается в сообщении.
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Происшествия

Во Франции начали расследование беспорядков с участием чеченцев

Во Франции начали расследование, которое позволит установить обстоятельства, спровоцировавшие в Дижоне беспорядки с участием выходцев из Чечни, говорится в распространенном в понедельник коммюнике МВД Франции.
РИА Новости 15:32
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Шоу-бизнес

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«Унесенные ветром» вернут на HBO Max с дисклеймером

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Кино

Режиссер нового «Отряда самоубийц» объяснил, что название фильма — шутка

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На репетиции парада Победы замечена новейшая боевая машина

Фотографы в рамках репетиции парада Победы, проходящей на полигоне Алабино, смогли запечатлеть новую военную машину, недавно поступившую на вооружение российской армии.
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В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди

В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов.
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Происшествия

В Подмосковье арестован адвокат Эдуард Гладилин

Солнечногорский городской суд отправил в СИЗО адвоката Эдуарда Гладилина, который подозревается в организации похищения несовершенного сына адвоката Константина Скрыпника.
Вести.Ru 16:40
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Политика

Из России высылают двух дипломатов Чехии

Объявление двух представителей другого государства персонами нон грата стало ответом МИД на недружественные действия со стороны Праги и недавнюю высылку двух сотрудников МИД России в Чехии после "абсурдных и бездоказательных обвинений".
DixiNews 09:29
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Трамп планирует 16 июня подписать указ о реформе полиции

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что во вторник планирует подписать "всеобъемлющий" указ о полицейской реформе.
Московский Комсомолец 16:28
Шоу-бизнес

Телеведущая Шукшина раскритиковала семью погибшего в ДТП с Ефремовым

Актриса и телеведущая Мария Шукшина возмутилась тем, что семья родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова пришла на телевидение и отказывается простить актера Михаила Ефремова.
Газета.Ru 14:55
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Авто

Названы мешающие продаже подержанного автомобиля проблемы

Ещё одной причиной, которая вызывает трудности при продаже авто на вторичном рынке, может стать непопулярная у российских автовладельцев трансмиссия, например, роботизированная коробка передач.
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В Москве умерли 52 пациента с коронавирусом

В Москве за сутки умерли 52 пациента с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил городской оперативный штаб.
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Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
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Группу Little Big обвинили в плагиате

Пользователи Сети сравнили песни Little Big и The Black Eyed Peas.
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США решили сократить численность военных в ФРГ до 25 тыс. человек

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Друг Андрея Норкина рассказал о жизни ведущего после смерти жены

Телеведущий Андрей Норкин всю жизнь любил только покойную жену Юлию, рассказал журналистам его друг Евгений Спицын.
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С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
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Андрей и Кристина Черкасовы раскрыли имя сына

Жена Андрея Черкасова Кристина родила сына в одной из столичных клиник. А вот имя первенца супруги рассекретили лишь сегодня.
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Дату проведения «Оскара» перенесли

Дату проведения церемонии вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года.
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Более 10 регионов России решили отменить парад Победы

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У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

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ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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