Происшествия

ИзвестияИзвестияАдвокат рассказал об отказе Ефремова признать вину в деле по ДТП

Пашаев выступил против и попросил разрешить актеру двухчасовые прогулки. В этот же день юрист сообщил, что Ефремов не будет просить суд о рассмотрении дела в особом порядке, так как это возможно только при признании вины, а актер ее не признает.
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Адвокат Ефремова заявил об отсутствии у актера проблем с алкоголем

РБК12:08

Адвокат: не ясно, были ли Ефремов за рулем машины в момент ДТП

Комсомольская правда10:51

Новости на «России 24». Адвокат: Ефремов – не алкоголик и еще неизвестно, был ли он за рулем

Вести.Ru11:01

Адвокат семьи погибшего оценил сроки рассмотрения дела Ефремова

РИА Новости12:17

Адвокат Ефремова заявил, что актер не страдает алкоголизмом

ТАСС10:12

Ефремов не будет просить особого рассмотрения дела

Коммерсантъ07:45

Адвокат рассказал об отказе Ефремова признать вину в деле по ДТП

Известия12:46
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Происшествия

Семь домов на севере Москвы остались без газа из-за повреждения трубы

Семь жилых домов на севере Москвы отключены от газа из-за повреждения газопровода.
РБК 12:42
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Происшествия

В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке

В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru 12:38
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Политика

ЕС ввел санкции против граждан России и Китая из-за кибератак

Отмечалось, что санкции против России и КНР из-за хакерских атак станут первым применением санкционного режима ЕС для предотвращения кибератак, в рамках которого могут быть введены запреты на поездки и заморожены активы.
Ведомости 12:27
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Происшествия

Россиянин зарезал жену на дороге под крики закрытых в машине детей

В Челябинской области у поселка Межевой местный житель зарезал жену ножом на глазах у детей, которых он закрыл в оставленной на обочине дороги машине, и попал на видео.
Lenta.ru вчера в 12:49
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Общество

Собянин оценил возможность проведения Дня города в Москве

Власти Москвы не имеют полной уверенности, что в столице получится провести масштабный День города.
RT на русском 11:39
50
Политика

Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
RT на русском 11:05
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Общество

Ученые назвали очаги возникновения второй волны коронавируса

По оценкам проректора по перспективным проектам СПбПУ, соруководителя рабочей группы "Технет" Национальной технологической инициативы Алексея Боровкова, рост заболеваемости в Петербурге может быть обусловлен тем, что в город в начале сентября приедет большое количество иногородних студентов.
Российская газета 05:58
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Политика

Источник: Козак не выдвигал предложений о выходе России из переговоров по Донбассу

Письмо заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака коллегам по "нормандской четверке" (Германия, Россия, Франция, Украина) не содержит предложений о выходе РФ из переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.
ТАСС 12:58
Происшествия

Жена рэпера Энди Картрайта расчленила мертвого мужа

1. Расчлененного участника Versus Battle Энди Картрайта нашли в пяти пакетах Утром 30 июля стало известно о гибели в Петербурге участника Versus Battle Александра Юшко, известного как Энди Картрайт.
Lenta.ru 07:18
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Происшествия

СК Белоруссии возбудил дела в отношении оппозиционеров и «вагнеровцев»

Минск, 30 июля 2020, 14:56 — REGNUM Задержанные 29 июля в Белоруссии 33 гражданина России стали фигурантами уголовных дел вместе с белорусскими оппозиционерами — Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем.
REGNUM 07:56
Здоровье

Саратовским медикам выплатили более 16 миллионов рублей

Общий размер помощи составил 16 млн рублей.
Evo-rus.com 06:23
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Спорт

WA продлила запрет на участие россиян в международных стартах

РИА Новости 11:45
Происшествия

Суд продлил домашний арест Ефремову до 22 января 2021 года

МР7.ру 09:46
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Энергетика

Объем импорта газа из России в Турцию снизился в мае на 62%

В мае текущего года Турция импортировала 339,59 млн куб. м газа из РФ, в то время как в 2019 году объем майского импорта достиг 894,9 млн куб. м. Таким образом, доля российского газа на турецком рынке в мае составила 12,74% против 33,38% в прошлом году.
ТАСС 06:03
5
Экономика

Промсвязьбанк задумался о покупке санируемого банка «Роскосмоса»

В июле финансовый директор ПСБ Евгений Смирнов в интервью ТАСС говорил, что банк допускает покупку других кредитных организаций.
РБК 05:53
1
Космос

NASA запустило к Марсу марсоход

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 30 июля запустило ракету-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity на борту.
РБК 10:11
455
Политика

Задержание россиян под Минском могло быть срежиссировано властями Белоруссии

Власти Белоруссии могли срежиссировать историю с задержанными в республике российскими гражданами, считает автор Telegram-канала Nexta.
Политика Сегодня 09:08
1
Общество

Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию

34-летняя Елена уволилась с работы ради переезда на постоянное место жительства на родину супруга Фабио в Италию.
Evo-rus.com 04:06
346
Происшествия

В Москве студента из США приговорили к колонии за драку с полицейскими

РИА Новости 05:49
323
Политика

Экс-президент Украины выступил за создание СЭЗ в Донбассе

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что создание свободной экономической зоны в Донбассе может способствовать решению конфликта в регионе.
РИА Новости 08:35
1
Политика

Владимир Путин направил на «Усольехимпром» войска

Господин Путин распорядился незамедлительно приступить к работе на наиболее опасных объектах и привлечь к ним войска химзащиты Минобороны.
Коммерсантъ 12:00
318
Футбол

Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»

Газета.Ru 12:34
6
Общество

ФСБ задержала в Крыму моряка по подозрению в шпионаже в пользу Украины

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военного Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ведомости 07:11
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Наука

Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа

Проанализировав химический состав сарсенов – крупных песчаных блоков, применявшихся при строительстве Стоунхенджа, археологи выяснили, что все они были единовременно добыты в каменоломне Уэст-Вудс, находящейся в 25 километрах от монумента.
Газета Культура 07:48
9
Общество

Суд отказался раскрывать биографии прокуроров из сталинских «троек»

Тверской суд Москвы поддержал позицию Генпрокуратуры в споре с правозащитным центром «Мемориал», который пытался получить информацию об 11 советских прокурорах, участвовавших в работе сталинских «троек».
РБК 04:58
68
Политика

Лукашенко поручил разобраться с задержанием предполагаемых членов ЧВК

Белорусский президент Александр Лукашенко поручил главе КГБ страны Валерию Вакульчику разобраться с задержанием иностранных граждан, которые предположительно являются сотрудниками частной военной компании (ЧВК), передаёт РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 12:32
1,7K
Здоровье

В Севастополе в два раза выросла смертность

За пятилетний период (2014–2019 гг.) в Севастополе естественная убыль населения увеличилась более чем в 2 раза, говорится в отчёте.
ForPost 12:00
Политика

Ввести ценз оседлости для губернатора предложил депутат из Хабаровска

Депутат Закдумы Хабаровского края Петр Емельянов внес законопроект об изменениях в Устав региона.
EastRussia 03:27
170
Происшествия

Президента «Нобель Ойл» задержали по делу о мошенничестве

В пресс-службе Басманного суда РБК сообщили, что Григорий Гуревич, председатель совета директоров и президент ООО «Нобель Ойл» и Сергей Шаповал, который в настоящее время не работает, обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
РБК 09:52
7
Политика

Помпео пообещал уберечь Европу от «Северного потока-2»

США намерены уберечь Европу от строящегося российского газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru 11:18
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