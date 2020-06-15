Происшествия
РИА НовостиАдвокат Ефремова объяснил отказ семьи Захарова от помощи
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе с "Пятым каналом" заявил, что решение семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова не идти на контакт и не принимать извинения можно объяснить "чьим-то грязным пиаром".
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с чего всё началось
Защищающий заслуженного артиста России Михаила Ефремова адвокат Эльман Пашаев в интервью 5-tv.ru прокомментировал отказ семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова принять материальную помощь и идти на контакт. По его словам, близкие погибшего намерены получить больше денег, чем им предлагают сейчас.Пятый канал14:52
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Роберто Мартинес: «Мертенс считается почти богом в „Наполи“»
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Лучшим киногероем в истории назван Индиана Джонс
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Девушка упала с водопада Айхор на юге Сахалина
Как сообщают в региональном МЧС, по предварительной информации, в результате пострадавшая получила травму ноги, самостоятельно передвигаться не может и нуждается в санитарной эвакуации.
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В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
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В американской Атланте продолжаются протесты
В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
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В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
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Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Тайваня
Сейсмологи в субботу зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 у побережья острова Тайвань.
ТАСС вчера в 16:46
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Ядерные державы, несмотря на общее сокращение количества боеголовок, в 2019 году продолжали модернизацию своих арсеналов.
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Тимати обматерил Собчак за шутку об изнасиловании Костюшкина педофилом
Рэпер Тимати обматерил телеведущую Ксению Собчак после шутки на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом.
Lenta.ru 16:58
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С июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости 06:51
Авто
Стал известен пробег, при котором в России избавляются от автомобиля
SpeedMe вчера в 09:24
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Сокращение проверок во время карантина вселило в бизнес оптимизм
Сокращение проверок во время карантина вселило в бизнес оптимизм Ограничение проверок органами контроля и надзора позволило существенно снизить административное давление на бизнес, следует из доклада РСПП и Высшей школы экономики.
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Молодые россияне занялись сексом посреди площади в Москве и попали на видео
На кадрах видно, как голые девушка и молодой человек лежат посреди площади и целуются, а вокруг них собрались прохожие, которые смеются и снимают их на камеры своих телефонов.
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Глава Минпромторга оценил меры правительство по поддержанию автопрома
Мантуров напомнил, что государство выделило дополнительные средства на поддержание автомобильной промышленности в размере 25 миллиардов рублей.
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Экономика
Между разведением и ловлей рыбы просят убрать границы
Между разведением и ловлей рыбы просят убрать границы Дальневосточные рыбодобытчики недовольны ограничениями на использование участков, они просят разрешить разводить рыбу и там, где идет промысел.
Коммерсантъ 18:00
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Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложили
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Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
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Мосгорсуд огласит приговор обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану
Мосгорсуд в понедельник огласит приговор обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану, в суде будут заслушаны лишь вводная и резолютивная части приговора, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 19:29
Общество
Воробьев рассказал о финансовых потерях Подмосковья из-за коронавируса
Бюджет Московской области может недополучить порядка 133 миллиардов рублей из-за пандемии COVID-19 в нынешнем году, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 16:49
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В Германии опасаются санкций США против «Северного потока-2»
В ФРГ опасаются санкций американцев против «Северного потока-2».
Evo-rus.com 12 июня в 14:29
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«Страховать от коронавируса – безнравственно»
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Создан новый тип теста на антитела к COVID-19
«Наш анализ чрезвычайно специфичен для антител к вирусу, который вызывает COVID-19, чего нельзя сказать о большинстве других доступных в настоящее время тестах на антитела», - рассказала соавтор исследования Аравинда де Сильва, профессор микробиологии и иммунологии.
ГЛАС.RU 12 июня в 01:16