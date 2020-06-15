Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиАдвокат Ефремова объяснил отказ семьи Захарова от помощи

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе с "Пятым каналом" заявил, что решение семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова не идти на контакт и не принимать извинения можно объяснить "чьим-то грязным пиаром".
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Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова принять материальную помощь

Защищающий заслуженного артиста России Михаила Ефремова адвокат Эльман Пашаев в интервью 5-tv.ru прокомментировал отказ семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова принять материальную помощь и идти на контакт. По его словам, близкие погибшего намерены получить больше денег, чем им предлагают сейчас.
Пятый канал14:52

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Адвокат Ефремова призвал «нормально объяснить» семье жертвы ДТП ситуацию

Взгляд.ру17:52

Адвокат Ефремова заявил, что родные Захарова не идут на контакт

News.ruвчера в 15:04

Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова принять материальную помощь

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Адвокат Ефремова ищет родственников погибшего Сергея Захарова в Рязанской области

RZN.info07:20

Адвокат Ефремова: члены семьи Захарова на контакт не идут

REGNUMвчера в 15:07

Адвокат Ефремова оценил решение семьи Захарова не принимать извинения от актера

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Адвокат: Ефремов хочет выплатить компенсацию родным Захарова, но они не идут на контакт

ТАССвчера в 14:41
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Футбол

Роберто Мартинес: «Мертенс считается почти богом в „Наполи“»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился мнением об игре форварда «Наполи» Дрисе Мертенсе.
Спорт-Экспресс 16:35
Общество

Назван способ избавиться от тяги к сладкому за неделю

Шведский диетолог Фредерик Паулун назвал простые правила, которые позволят избавиться от пристрастия к сладкому всего за одну неделю.
РИА Новости 12 июня в 04:41
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Кино

Лучшим киногероем в истории назван Индиана Джонс

Читатели информационного журнала Empire назвали Индиану Джонса величайшим героем в кино.
Evo-rus.com вчера в 07:15
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Шоу-бизнес

Пугачева показала «счастливую» прогулку с шестилетней дочерью

Российская певица Алла Пугачева поделилась кадрами семейной прогулки со своей шестилетней дочерью Лизой Галкиной.
Народные новости 12:24
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Происшествия

Девушка упала с водопада Айхор на юге Сахалина

Как сообщают в региональном МЧС, по предварительной информации, в результате пострадавшая получила травму ноги, самостоятельно передвигаться не может и нуждается в санитарной эвакуации.
АСТВ 05:37
Происшествия

В Одесской области пять человек пострадали при взрыве гранаты

РИА Новости 13:59
Политика

Трамп раскритиковал СМИ за недостаточное освещение протестов в Сиэтле

Американский лидер Дональд Трамп в своём Twitter заявил, что СМИ намеренно уделяют мало внимания протестам в Сиэтле, где демонстранты заняли несколько кварталов и создали зону, «свободную от полиции».
RT на русском 19:51
Общество

В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы

У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости 14:34
2,6K
Происшествия

В американской Атланте продолжаются протесты

В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru 07:40
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Экономика

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
RT на русском 05:54
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Тайваня

Сейсмологи в субботу зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 у побережья острова Тайвань.
ТАСС вчера в 16:46
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Армия и оружие

Ядерные державы продолжают модернизацию своих арсеналов

Ядерные державы, несмотря на общее сокращение количества боеголовок, в 2019 году продолжали модернизацию своих арсеналов.
ТАСС 18:05
Шоу-бизнес

Тимати обматерил Собчак за шутку об изнасиловании Костюшкина педофилом

Рэпер Тимати обматерил телеведущую Ксению Собчак после шутки на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом.
Lenta.ru 16:58
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Общество

С июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости 06:51
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Авто

Стал известен пробег, при котором в России избавляются от автомобиля

SpeedMe вчера в 09:24
Общество

Сокращение проверок во время карантина вселило в бизнес оптимизм

Сокращение проверок во время карантина вселило в бизнес оптимизм Ограничение проверок органами контроля и надзора позволило существенно снизить административное давление на бизнес, следует из доклада РСПП и Высшей школы экономики.
Коммерсантъ 18:00
Происшествия

Молодые россияне занялись сексом посреди площади в Москве и попали на видео

На кадрах видно, как голые девушка и молодой человек лежат посреди площади и целуются, а вокруг них собрались прохожие, которые смеются и снимают их на камеры своих телефонов.
Lenta.ru 09:15
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Авто

Глава Минпромторга оценил меры правительство по поддержанию автопрома

Мантуров напомнил, что государство выделило дополнительные средства на поддержание автомобильной промышленности в размере 25 миллиардов рублей.
Авто Воронеж 17:30
1
Экономика

Между разведением и ловлей рыбы просят убрать границы

Между разведением и ловлей рыбы просят убрать границы Дальневосточные рыбодобытчики недовольны ограничениями на использование участков, они просят разрешить разводить рыбу и там, где идет промысел.
Коммерсантъ 18:00
Политика

В России создадут средства борьбы с гиперзвуковым оружием

В январе этого года Путин в послании Федеральному Собранию РФ заявлял, что Россия разрабатывает уникальное оружие нового поколения, обороноспособность страны обеспечена на десятилетия.
Интерфакс 06:27
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Политика

Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложили

Визит двух российских министров — главы МИД Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу — в Турцию отложили на неопределенный срок, говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел.
Lenta.ru 10:26
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Происшествия

В Москве машина скорой помощи насмерть сбила женщину

ТАСС 15:04
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Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru 11:12
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Происшествия

Самолет «Почты России» готовится к экстренной посадке

Вести.Ru 19:28
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Армия и оружие

Военные Турции начали операцию против курдов в Ираке

Газета.Ru 18:59
Происшествия

Мосгорсуд огласит приговор обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану

Мосгорсуд в понедельник огласит приговор обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану, в суде будут заслушаны лишь вводная и резолютивная части приговора, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 19:29
1
Общество

Воробьев рассказал о финансовых потерях Подмосковья из-за коронавируса

Бюджет Московской области может недополучить порядка 133 миллиардов рублей из-за пандемии COVID-19 в нынешнем году, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 16:49
3
Политика

В Германии опасаются санкций США против «Северного потока-2»

В ФРГ опасаются санкций американцев против «Северного потока-2».
Evo-rus.com 12 июня в 14:29
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Экономика

«Страховать от коронавируса – безнравственно»

Значит, либо ты заранее клиента обманываешь, либо это колоссальный, неоправданный и непросчитанный риск для страховой компании.
Ведомости 19:31
Наука

Создан новый тип теста на антитела к COVID-19

«Наш анализ чрезвычайно специфичен для антител к вирусу, который вызывает COVID-19, чего нельзя сказать о большинстве других доступных в настоящее время тестах на антитела», - рассказала соавтор исследования Аравинда де Сильва, профессор микробиологии и иммунологии.
ГЛАС.RU 12 июня в 01:16
ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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