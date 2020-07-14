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РИА НовостиРИА Новости

Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы. Ранее в эфире телеканала "Россия 1" показали кадры с нательной камеры сотрудника ГИБДД, на которых артист предлагает заплатить полицейскому.В источнике
С чего всё началось

Адвокат назвал «хайпом» видео разговора Ефремова с полицией после ДТП

Михаил Ефремов, устроивший ДТП в центре Москвы, в момент аварии «вообще не соображал», заявил в беседе с РБК адвокат Эльман Пашаев.
РБКвчера в 15:38
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Адвокат отреагировал на видео с попыткой Ефремова откупиться после аварии

Lenta.ru20:26

Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП

РИА Новости19:46

Адвокат отреагировал на новое видео разговора Ефремова после ДТП

Известия17:04

Адвокат Ефремова отреагировал на видео с предложением взятки

URA.Ru17:39

«Вообще не соображал». Адвокат Ефремова назвал хайпом видео с попыткой актёра откупиться после ДТП

Life.ru19:41

Адвокат Ефремова назвал «хайпом» видео с участием актёра после ДТП

News.ruвчера в 16:22

Адвокат назвал «хайпом» видео разговора Ефремова с полицией после ДТП

РБКвчера в 15:38
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Возможность второй волны эпидемии коронавируса оценили в Минздраве

Владимир Чуланов отметил три основных факторов, способных повлиять на возникновение второй волны коронавируса: источник инфекции, восприимчивость организма и условия для заражения вирусом.
ToDay News Ufaвчера в 04:42
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«Русал» предложил сменить менеджмент «Норникеля»

В «Русале» выразили обеспокоенность чередой экологических аварий и инцидентов, отметив, что «происходящее в «Норникеле» заставляет задуматься, насколько менеджмент компетентен и в состоянии управлять компанией».
RT на русском02:41
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Пандемия стала «триггером» к переезду в малые города

По мнению А.Н. Максимова и Д.П. Соснина, экспертов Российской академии народного хозяйства и государственной службы, пандемия выступила «триггером», который спровоцировал переезд части жителей мегаполисов на территории с меньшей плотностью населения.
Научная Россиявчера в 13:25
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Студия Marvel решила выбрать нового главного злодея для своих фильмов

Представители студии считают, что на пост главного злодея взойдет кто-то из инопланетной расы Скруллов или Крия, например Ронан Обвинитель, которого зрители могут помнить как главного антагониста в проекте «Стражи Галактики».
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СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей

Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей.
Росбалтвчера в 07:56
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Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ

У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новостивчера в 11:59
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