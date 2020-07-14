Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы. Ранее в эфире телеканала "Россия 1" показали кадры с нательной камеры сотрудника ГИБДД, на которых артист предлагает заплатить полицейскому.В источнике
С чего всё началось
Адвокат назвал «хайпом» видео разговора Ефремова с полицией после ДТП
Михаил Ефремов, устроивший ДТП в центре Москвы, в момент аварии «вообще не соображал», заявил в беседе с РБК адвокат Эльман Пашаев.
РБКвчера в 15:38
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