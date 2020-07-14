Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП

Вечерняя Москва 12

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы. Ранее в эфире телеканала "Россия 1" показали кадры с нательной камеры сотрудника ГИБДД, на которых артист предлагает заплатить полицейскому.