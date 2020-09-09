Адвокат Ефремова опроверг информацию о своем отстранении от дела
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Адвокат осужденного на восемь лет актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев опроверг информацию об отказе артиста от его услуг. По его словам, он сейчас работает над расширенной апелляционной жалобой на приговор, при этом краткая уже подана.В источнике
Ефремов рассказал нам, что его отношения с Пашаевым закончились после того, как вчера ему вынесли приговор. Семья актера уже занимается поисками других адвокатов, которые будут защищать его на апелляции.
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