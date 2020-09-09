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Ведомости
Ведомости

Адвокат Ефремова опроверг информацию о своем отстранении от дела

Адвокат осужденного на восемь лет актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев опроверг информацию об отказе артиста от его услуг. По его словам, он сейчас работает над расширенной апелляционной жалобой на приговор, при этом краткая уже подана.В источнике
Марина Литвиновичроссийский политик
Ефремов рассказал нам, что его отношения с Пашаевым закончились после того, как вчера ему вынесли приговор. Семья актера уже занимается поисками других адвокатов, которые будут защищать его на апелляции.
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Известия

Бывшая жена Ефремова рассказала о поисках нового адвоката

Известия07:53
РЕН ТВ

«Это глупость»: Пашаев об отказе Ефремова от его услуг

РЕН ТВ05:48
RT на русском

В ОНК заявили об отказе Ефремова от адвоката Пашаева

RT на русском05:46
РИА Новости

Бывшую жену Ефремова возмутила работа Пашаева

РИА Новости07:46
Московский Комсомолец

Пашаев рассказал, отказался ли от него Ефремов во второй раз

Московский Комсомолец05:36
РБК

Пашаев назвал глупостью сообщения об отказе Ефремова от его услуг

РБК06:11
ТАСС

Источник: семья Ефремова занялась поисками нового адвоката для него

ТАСС06:08

Россия выразила протест Германии из-за ситуации вокруг Навального

«Послу заявлен решительный протест в связи с выдвижением федеральным правительством ФРГ голословных обвинений и ультиматумов в адрес России в контексте заболевания и госпитализации российского гражданина Навального, а также очевидным использованием Берлином возникшей с ним ситуации в качестве повода для дискредитации нашей страны на международной арене», — говорится в сообщении.
Россия выразила протест Германии из-за ситуации вокруг Навального
RT на русском10:04
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Германия проконсультируется с ОЗХО перед передачей данных о Навальном

Правительство Германии сможет решить вопрос о возможной передаче данных об исследованиях, связанных с госпитализацией основателя ФБК Алексея Навального, только после консультации с Организацией о запрещении химического оружия (ОЗХО).
Ведомости10:01
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Марию Колесникову арестовали, она находится в СИЗО в Минске

По данным Александра Колесникова, старший следственной группы главного следственного управления СК Василюк сообщил об аресте Колесниковой и предложил привезти ей передачу в СИЗО №1 Минска на улице Володарского.
МонаВиста07:27
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Tiffany подала в суд на LVMH из-за затягивания сделки по слиянию

Транснациональная ювелирная компания Tiffany подала иск в суд штата Дэлавэр (США) в отношении французского концерна по производству предметов роскоши LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) из-за затягивания последней процесса слияния.
ТАСС09:22

«Спартак» подтвердил, что будет рассматривать предложения по Кокорину

В среду владелец «Спартака» Леонид Федун сказал, что не стремится расставаться с нападающим, однако позже стало известно следующее: генеральный директор «красно-белых» Шамиль Газизов намерен обсуждать поступающие предложения.
Спорт уик-энд08:56
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В Петербурге зритель требует с театра более 1 млн рублей за травму

Санкт-Петербург, 9 сентября 2020, 12:45 — REGNUM Зритель Академического малого драматического театра — театра Европы (МДТ) Елизавета Видус требует с учреждения культуры через суд более 1 млн рублей за полученную травму во время спектакля.
REGNUM05:45
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