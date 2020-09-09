Адвокат Ефремова опроверг информацию о своем отстранении от дела
Смотрите также
Татьяна Навка появится на шоу «Ледниковый период» в новом образе
Минпромторг предложил начать обязательную маркировку алкоголя с пива
Apple проведет презентацию 15 сентября без iPhone 12
Роза Сябитова перенесла операцию по удалению матки из-за опухоли
Настя Каменских показала «сексуальное» фото в бикини
В Ростове-на-Дону из-за задымления в гостинице эвакуировали 67 человек
Суд на Украине арестовал 65 российских самолетов за полеты в Крым
Российский истребитель перехватил самолет США над Черным морем
В партии Зеленского назвали детей Донбасса немытыми и нечесаными
Новак Джокович оштрафован на $ 10 тыс. за неспортивное поведение
Эксперт объяснил молчание в трубке при звонках с незнакомых номеров
Сербия отказалась от военных учений с Россией и Белоруссией
Меркель пообещала общую реакцию стран ЕС на ситуацию с Навальным
Колесникову заключили под стражу по делу о захвате власти
Суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии по делу о смертельном ДТП
Пашаев попросил суд отменить приговор Ефремову
Ефремов заявил, что его подставил адвокат Пашаев
ОНК: Ефремов может отбывать наказание в хозотряде СИЗО-5 в Москве
Россия выразила протест послу Германии за позицию по Навальному
Сербия отказалась от военных учений с Россией и Белоруссией
AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19
Ефремов заявил, что его подставил адвокат Пашаев
Колесникову заключили под стражу по делу о захвате власти
Суд на Украине арестовал 65 российских самолетов за полеты в Крым
Польша предложила Германии замену «Северному потоку-2»
Российский истребитель перехватил самолет США над Черным морем
Вышел первый трейлер «Дюны» Дени Вильнева
Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре
В партии Зеленского назвали детей Донбасса немытыми и нечесаными
Адвокат осужденного на восемь лет актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев опроверг информацию об отказе артиста от его услуг. По его словам, он сейчас работает над расширенной апелляционной жалобой на приговор, при этом краткая уже подана.В источнике
Ефремов рассказал нам, что его отношения с Пашаевым закончились после того, как вчера ему вынесли приговор. Семья актера уже занимается поисками других адвокатов, которые будут защищать его на апелляции.
Подробнее о событии