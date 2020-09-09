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Ведомости
Ведомости

Адвокат Ефремова опроверг информацию о своем отстранении от дела

Адвокат осужденного на восемь лет актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев опроверг информацию об отказе артиста от его услуг. По его словам, он сейчас работает над расширенной апелляционной жалобой на приговор, при этом краткая уже подана.В источнике
Марина Литвиновичроссийский политик
Ефремов рассказал нам, что его отношения с Пашаевым закончились после того, как вчера ему вынесли приговор. Семья актера уже занимается поисками других адвокатов, которые будут защищать его на апелляции.
Подробнее о событии
ТАСС

В ОНК рассказали, что Ефремов остался недоволен качеством работы Пашаева

ТАСС10:30
Известия

Бывшая жена Ефремова рассказала о поисках нового адвоката

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РИА Новости

Пашаев опроверг информацию о своем отстранении от дела Ефремова

РИА Новости05:31
RT на русском

В ОНК заявили об отказе Ефремова от адвоката Пашаева

RT на русском05:46
Lenta.ru

Ефремов после приговора суда отказался от адвоката

Lenta.ru05:35
РЕН ТВ

«Это глупость»: Пашаев об отказе Ефремова от его услуг

РЕН ТВ05:48
РБК

Пашаев назвал глупостью сообщения об отказе Ефремова от его услуг

РБК06:11

В Феодосийский морской порт запланировали вложить 400 млн рублей

Свыше 400 млн рублей планируется вложить в развитие Феодосийского морского торгового порта, передает 9 сентября ИА «Крыминформ» со ссылкой на главу Минэкономразвития Крыма Анушавана Агаджаняна.
ИА Красная Весна13:02

Российский истребитель перехватил самолет США над Черным морем

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27, экипаж которого классифицировал ее как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил над акваторией Черного моря», ‒ рассказали в центре.
Ведомости12:44
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EurAsian Times удивлено неожиданным покупателем Су-57

Обозреватель EurAsian Times обращает внимание читателей на тот факт, что Алжир в настоящее время ведет достаточно активные переговоры с Россией о приобретении 12 истребителей Су-57 с возможностью увеличения заказа до 24 единиц.
ПолитРоссия08:51

В партии Зеленского назвали детей Донбасса немытыми и нечесаными

Депутат Верховной Рады от партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Галина Янченко назвала немытыми и нечесаными детей, живущих в зоне военного конфликта в Донбассе.
Lenta.ru07:26
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Колесникову заключили под стражу по делу о захвате власти

Два члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии – Мария Колесникова и Максим Знак – являются подозреваемым по уголовному делу о призывах к захвату власти, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
РИА Новости10:29
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