Актер Михаил Ефремов якобы страдает абсансной эпилепсией, и это послужило причиной смертельной аварии, произошедшей 8 июня в центре Москвы.

с чего всё началось

Адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП в центре Москвы, Эльман Пашаев прокомментировал сообщения о том, что защита артиста будет построена вокруг версии об эпилепсии. Его слова приводятся в Telegram-канале принадлежащего Григорию Березкину РБК.

Адвокат Ефремова отреагировал на версию об эпилепсии артиста

Экономика Росстат оценил рост пенсий в России в мае Москва, 3 июля 2020, 19:53 — REGNUM Средний размер назначенных пенсий в России в мае составил 14 999 рублей, увеличившись на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 6,1% — в годовом выражении. 131

Происшествия СК обжаловал отмену постановления о деле против следователя Следственный комитет обжаловал решение замгенпрокурора России Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК. 881

Общество Подозреваемых по делу MH17 вызвали в суд в Нидерландах 31 августа Суд в Нидерландах вызвал подозреваемых по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины на следующий блок слушаний, которые начнутся 31 августа, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс. 49

Происшествия В подмосковном Пушкино ликвидировали открытое горение в промзоне Спасатели ликвидировали открытое горение на площади 300 квадратных метров в промзоне в подмосковном Пушкино, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

Космос Blue Origin поставила ULA первый метановый ракетный двигатель BE-4 BE-4 будут устанавливать на первую ступень перспективной ракеты Vulcan, которую разрабатывают в качестве преемника Atlas V. Последний имеет российский ракетный двигатель РД-180: на новом носителе его уже не будет.

Общество 200 тысяч каталонцев изолируют из-за вспышки коронавируса В испанской Каталонии власти из-за новой вспышки коронавируса COVID-19 изолируют район Сегриа, где живут более 200 тысяч человек.

Происшествия В Москве обнаружили пятно из нефтепродуктов в реке Сходне Пятно из нефтепродуктов обнаружили в реке Сходне в Москве. Об этом в субботу, 4 июля, сообщил представитель экстренных служб столицы.

Политика Кравчук заявил, что Россия «поможет» Украине восстановить Донбасс Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с порталом "НСН" прокомментировал заявление о том, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева. 775

Футбол Новиков: Раушу и Комличенко нужно было больше времени для набора формы Раушу, Комличенко и Филиппу нужно было больше времени для набора кондиций, мы плавно подводили их к составу, и двое сегодня в "старте", - сказал Новиков, слова которого приводятся в микроблоге "бело-голубых" в Twitter.

Экономика Минтранс предложит россиянам вложиться в строительство инфраструктуры В качестве одного из возможных механизмов привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры в России может быть вложение самих граждан, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих. 54

Общество ФАС возбудила дело из-за отличия капсул порошка в России и ЕС Федеральная антимопольная служба (ФАС) России возбудила дело против «дочки» Procter & Gamble — компании «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» — за разницу в качестве капсул для стирки Ariel в России и в Европейском союзе. 92