Происшествия
Lenta.ruАдвокат Ефремова отреагировал на версию об эпилепсии артиста
Адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП в центре Москвы, Эльман Пашаев прокомментировал сообщения о том, что защита артиста будет построена вокруг версии об эпилепсии. Его слова приводятся в Telegram-канале принадлежащего Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось
Актер Михаил Ефремов якобы страдает абсансной эпилепсией, и это послужило причиной смертельной аварии, произошедшей 8 июня в центре Москвы.Известия05:58
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Стали известны дата и место прощания с советским актером Виктором Проскуриным.
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Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
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Отели на Кубани и в Крыму подняли цены из-за закрытых границ
Генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян отметил, что цены выросли в связи с большим спросом: туристы вместо поездок за границу выбирают юг России.
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Коммерсантъ вчера в 15:43
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Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
Автоспорт
Пилот «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Австрии
Финский пилот "Мерседеса" Валлтери Боттас стал победителем квалификации стартового этапа "Формулы-1" Гран-при Австрии.
Газета.Ru 10:11
Транспорт
«Автодор» предложил увеличить скоростной лимит на платных трассах
Как сообщил журналистам глава «Автодора» Вячеслав Петушенко на открытии платной дороги в обход Лосево и Павловска, сначала там будет установлен режим 110 километров в час, а затем, когда водители привыкнут к новой дороге, скоростной лимит будет расширен до 130 километров в час и после этого — до 150 километров в час.
BFM.ru 11:06
Футбол
Новиков: Раушу и Комличенко нужно было больше времени для набора формы
Раушу, Комличенко и Филиппу нужно было больше времени для набора кондиций, мы плавно подводили их к составу, и двое сегодня в "старте", - сказал Новиков, слова которого приводятся в микроблоге "бело-голубых" в Twitter.
РИА Новости 09:05
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NASA объявило конкурс на проект космического туалета на Луне
В 2024 году космическое агентство NASA планирует осуществить программу "Артемида", высадив людей на поверхность Луны.
Москва 24 вчера в 17:01
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МИД РФ: разведка США участвует в наркоторговле
Разведка США, которая обвиняет Россию в сговоре с членами радикального движения «Талибан» (запрещено в России), участвует в наркотрафике.
Коммерсантъ 07:14
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Поправки к Конституции РФ вступили в силу
Поправки к Конституции Российской Федерации вступают в силу в субботу, 4 июля, говорится в тексте указа президента Владимира Путина, подписанного в минувшую пятницу.
Интерфакс вчера в 17:12
Авто
Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
Издание «Российская газета» поделилось первыми изображениями внедорожника УАЗ.
Тарантас Ньюс 09:37
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Представленный автомобиль является копией нового Toyota RAV4, а, если быть точнее, его китайского варианта под именем Wildlander, дебютировавшего на автосалоне в Гуанчжоу в прошлом году.
Evo-rus.com 02 июля в 10:39
Футбол
«Спартак» и «Тамбов» объявили составы на матч чемпионата России
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Газета.Ru 10:36
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200 тысяч каталонцев изолируют из-за вспышки коронавируса
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Золото от Wuhan Kingold Jewelry начали проверять другие компании, выяснилось, что 83 тонны слитков, а это 4,2% золотого запаса страны, изготовлены из медного сплава и только сверху покрыты драгоценным металлом.
Новый День вчера в 06:20
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Ракетный крейсер «Москва» проведет на службе рекордный 61 год
Спущенный на воду в 1979-м флагман Черноморского флота (ЧФ) гвардейский ракетный крейсер Москва останется в строю минимум до 2040 года.
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