Происшествия

Lenta.ruLenta.ruАдвокат Ефремова отреагировал на версию об эпилепсии артиста

Адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП в центре Москвы, Эльман Пашаев прокомментировал сообщения о том, что защита артиста будет построена вокруг версии об эпилепсии. Его слова приводятся в Telegram-канале принадлежащего Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось

Адвокаты Ефремова планируют защищать его версией об эпилепсии

Актер Михаил Ефремов якобы страдает абсансной эпилепсией, и это послужило причиной смертельной аварии, произошедшей 8 июня в центре Москвы.
Известия05:58

Подробнее о событии

Адвокат Ефремова назвал бредом информацию об эпилепсии актера

Москва 2410:34

Адвокаты Ефремова планируют защищать его версией об эпилепсии

Известия05:58

Адвокат Ефремова назвал глупостью версию об эпилепсии у актера

РБК09:03

Адвокат Ефремова прокомментировал версию об эпилепсии у актера

Газета.Ru09:54

«Вам бы романы писать» Адвокат Ефремова разнес слухи о защите версией об эпилепсии

Телеканал 360°08:41

Адвокат Ефремова прокомментировал версию об эпилепсии у актера

РИА Новости09:15

Защита Ефремова может объяснить ДТП приступом у артиста

РЕН ТВ05:31
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 12:51, Ашберн
Общество

Власти Крыма опровергли данные о повышении цен в отелях на 100%

Председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Крыма Алексей Черняк опроверг информацию о том, что в отелях, расположенных на полуострове, после начала летнего сезона цены на номера поднялись до 100%, передает ТАСС.
РБК 10:31
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Политика

Сенатор объяснил право России предъявлять требования Украине

Россия является единственным государством на планете, имеющим историческое право выдвигать требования к Киеву, считает сенатор от Крыма, член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.
News.ru 11:44
Здоровье

Война с вирусом: пандемия, возможно, ускорила смерть свободного рынка, в США проводят COVID-вечеринки

Погибли от коронавируса 529 555 человек, полностью вылечились – 6 363 696 человек. В США выявлены 2,89 миллиона зараженных.
Gorod48 11:03
Авто

Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

В сети появились изображения нового внедорожника от УАЗ.
Evo-rus.com 11:47
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Политика

МИД РФ: разведка США участвует в наркоторговле

Разведка США, которая обвиняет Россию в сговоре с членами радикального движения «Талибан» (запрещено в России), участвует в наркотрафике.
Коммерсантъ 07:14
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Общество

МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства

Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском 12:40
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Политика

Член президиума Боснии и Герцеговины резко ответил послу России

Член Президиума от хорватского народа в БиГ ответил на статью российского посла в БиГ Петра Иванцова, опубликованную «Гласом Српске».
ИА Красная Весна 09:58
Шоу-бизнес

Опубликованы фото с тайной свадьбы Андрея Макаревича

Четвертая свадьба лидера «Машины времени» Андрея Макаревича прошла аж полгода назад, но фото с нее свет увидел только сейчас.
Super.ru 02 июля в 15:36
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Футбол

«Арсенал» победил «Динамо» в матче чемпионата России

РИА Новости 11:40
Происшествия

Три человека пострадали в ДТП на МКАД в Москве

Газета.Ru 10:48
Армия и оружие

Ракетный комплекс С-500 сможет поражать гиперзвуковое оружие в космосе

В беседе с журналистом Суровикин подчеркнул, что ракетный комплекс С-500 сможет поражать гиперзвуковое оружие в космосе.
Версия.Инфо вчера в 02:19
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Происшествия

Обвиненного во взятке следователя ЦА СКР отпустили

Старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Следкома России полковника Руслана Миниахметова отпустили в субботу после задержания.
Вести.Ru 10:15
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Общество

ПФР заявил о невозможности вернуть выплаченные не тому родителю деньги

Родители ребенка до 16 лет имеют право на получение дополнительной выплаты в рамках поддержки в период пандемии коронавируса.
iReactor 04:01
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Происшествия

В армянском Гюмри произошла трагедия с российским военным

В настоящий момент решается, кто будет расследовать трагедию: следственное управление Ширакской области или представители российских военных.
ИА Красная Весна 12:18
Политика

Бородай: Донбасс официально войдет в состав России

В Москве прошел съезд партии "Родина", в котором принял участие первый премьер-министр ДНР и руководитель "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай.
Pravda.Ru 11:18
Происшествия

В Японии из-за ливневых дождей погибли не менее 15 человек

По меньшей мере 15 человек погибли из-за мощных ливневых дождей, которые обрушились на юго-запад Японии.
ТАСС 05:06
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Политика

Рябков назвал идею проведения расширенного саммита G7 ущербной

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что идея о проведении расширенного саммита G7 ущербна, так как обсуждать любые вопросы в современном мире без Китая невозможно.
Коммерсантъ 07:42
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус показала откровенное фото в ванне

Актриса призналась, что впервые сфотографировалась обнаженной на телефон После новостей о разводе с комиком Гариком Харламовым Кристина Асмус все чаще делится откровениями, но на этот раз актриса решила порадовать подписчиков еще и откровенными фото.
Passion.ru 12:00
Здоровье

В Калининградской области все группы в детских садах откроют к 24 июля

В Калининградской области все группы в детсадах откроют с 13 по 24 июля.
Клопс 06:06
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Автоспорт

Пилот «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Австрии

Финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас показал лучшее время в квалификации Гран-при Австрии.
Российская газета 11:45
Хоккей

«Ак Барс» стал серебряным призером чемпионата России по хоккею

ЦСКА стал чемпионом России, у «Ак Барса» и СКА второе место — обе команды набрали одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам, третье место досталась московскому «Динамо».
Республика Татарстан вчера в 08:06
Шоу-бизнес

Дочь певца Евгения Осина вышла замуж

Дочь российского певца Евгения Осина, 18-летняя Агния вышла замуж, сообщает Газета.ru.
РИАМО 05:56
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Политика

МИД отверг обвинения США в несоблюдении договора о ядерных испытаниях

Москва отвергает обвинения в якобы несоблюдении договора с США об ограничении подземных испытаний ядерного оружия, Вашингтон, отказываясь ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), ставит его на грань развала, заявили в МИД РФ.
РИА Новости 11:37
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Шоу-бизнес

Похудевший на 100 килограммов Максим Фадеев рассказал о своей диете

За несколько месяцев продюсеру удалось сбросить 100 килограмм лишнего веса, что привело его поклонников в восторг.
StarHit.ru 10:00
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Космос

Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

Pro Город НН вчера в 10:57
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Общество

ФАС возбудила дело из-за отличия капсул порошка в России и ЕС

Федеральная антимопольная служба (ФАС) России возбудила дело против «дочки» Procter & Gamble — компании «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» — за разницу в качестве капсул для стирки Ariel в России и в Европейском союзе.
Известия вчера в 03:06
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Политика

Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США

Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru вчера в 12:46
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Шоу-бизнес

Карпович впервые ответила на угрозы из-за романа с Павлом Прилучным

Фанаты актрисы обвинили её в том, что она закрутила роман с женатым Павлом Прилучным, и стали угрожать.
News.ru 02 июля в 11:42
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Общество

В Югре продлён режим повышенной готовности в связи с коронавирусом

Ханты-Мансийск, 4 июля 2020, 19:04 — REGNUM Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим повышенной готовности продлён в регионе до 12 июля включительно.
REGNUM 12:04
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Политика

Сенатор и крымские татары прокомментировали решение Турции

Со своей стороны, глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что власти Турции, отказываясь признать российский статус Крыма, демонстрируют неспособность адекватно оценивать международную обстановку, заявил.
Вести.Ru 11:05
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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