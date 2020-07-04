Происшествия
Lenta.ruАдвокат Ефремова отреагировал на версию об эпилепсии артиста
Адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП в центре Москвы, Эльман Пашаев прокомментировал сообщения о том, что защита артиста будет построена вокруг версии об эпилепсии. Его слова приводятся в Telegram-канале принадлежащего Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось
Актер Михаил Ефремов якобы страдает абсансной эпилепсией, и это послужило причиной смертельной аварии, произошедшей 8 июня в центре Москвы.Известия05:58
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Общество
Власти Крыма опровергли данные о повышении цен в отелях на 100%
Председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Крыма Алексей Черняк опроверг информацию о том, что в отелях, расположенных на полуострове, после начала летнего сезона цены на номера поднялись до 100%, передает ТАСС.
РБК 10:31
Политика
Сенатор объяснил право России предъявлять требования Украине
Россия является единственным государством на планете, имеющим историческое право выдвигать требования к Киеву, считает сенатор от Крыма, член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.
News.ru 11:44
Здоровье
Война с вирусом: пандемия, возможно, ускорила смерть свободного рынка, в США проводят COVID-вечеринки
Погибли от коронавируса 529 555 человек, полностью вылечились – 6 363 696 человек. В США выявлены 2,89 миллиона зараженных.
Gorod48 11:03
Авто
Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
В сети появились изображения нового внедорожника от УАЗ.
Evo-rus.com 11:47
Политика
МИД РФ: разведка США участвует в наркоторговле
Разведка США, которая обвиняет Россию в сговоре с членами радикального движения «Талибан» (запрещено в России), участвует в наркотрафике.
Коммерсантъ 07:14
Общество
МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства
Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском 12:40
Политика
Член президиума Боснии и Герцеговины резко ответил послу России
Член Президиума от хорватского народа в БиГ ответил на статью российского посла в БиГ Петра Иванцова, опубликованную «Гласом Српске».
ИА Красная Весна 09:58
Шоу-бизнес
Опубликованы фото с тайной свадьбы Андрея Макаревича
Четвертая свадьба лидера «Машины времени» Андрея Макаревича прошла аж полгода назад, но фото с нее свет увидел только сейчас.
Super.ru 02 июля в 15:36
Футбол
«Арсенал» победил «Динамо» в матче чемпионата России
РИА Новости 11:40
Происшествия
Три человека пострадали в ДТП на МКАД в Москве
Газета.Ru 10:48
Армия и оружие
Ракетный комплекс С-500 сможет поражать гиперзвуковое оружие в космосе
В беседе с журналистом Суровикин подчеркнул, что ракетный комплекс С-500 сможет поражать гиперзвуковое оружие в космосе.
Версия.Инфо вчера в 02:19
Происшествия
Обвиненного во взятке следователя ЦА СКР отпустили
Старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Следкома России полковника Руслана Миниахметова отпустили в субботу после задержания.
Вести.Ru 10:15
Общество
ПФР заявил о невозможности вернуть выплаченные не тому родителю деньги
Родители ребенка до 16 лет имеют право на получение дополнительной выплаты в рамках поддержки в период пандемии коронавируса.
iReactor 04:01
Происшествия
В армянском Гюмри произошла трагедия с российским военным
В настоящий момент решается, кто будет расследовать трагедию: следственное управление Ширакской области или представители российских военных.
ИА Красная Весна 12:18
Политика
Бородай: Донбасс официально войдет в состав России
В Москве прошел съезд партии "Родина", в котором принял участие первый премьер-министр ДНР и руководитель "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай.
Pravda.Ru 11:18
Происшествия
В Японии из-за ливневых дождей погибли не менее 15 человек
По меньшей мере 15 человек погибли из-за мощных ливневых дождей, которые обрушились на юго-запад Японии.
ТАСС 05:06
Политика
Рябков назвал идею проведения расширенного саммита G7 ущербной
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что идея о проведении расширенного саммита G7 ущербна, так как обсуждать любые вопросы в современном мире без Китая невозможно.
Коммерсантъ 07:42
Шоу-бизнес
Кристина Асмус показала откровенное фото в ванне
Актриса призналась, что впервые сфотографировалась обнаженной на телефон После новостей о разводе с комиком Гариком Харламовым Кристина Асмус все чаще делится откровениями, но на этот раз актриса решила порадовать подписчиков еще и откровенными фото.
Passion.ru 12:00
Здоровье
В Калининградской области все группы в детских садах откроют к 24 июля
В Калининградской области все группы в детсадах откроют с 13 по 24 июля.
Клопс 06:06
Автоспорт
Пилот «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Австрии
Финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас показал лучшее время в квалификации Гран-при Австрии.
Российская газета 11:45
Хоккей
«Ак Барс» стал серебряным призером чемпионата России по хоккею
ЦСКА стал чемпионом России, у «Ак Барса» и СКА второе место — обе команды набрали одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам, третье место досталась московскому «Динамо».
Республика Татарстан вчера в 08:06
Шоу-бизнес
Дочь певца Евгения Осина вышла замуж
Дочь российского певца Евгения Осина, 18-летняя Агния вышла замуж, сообщает Газета.ru.
РИАМО 05:56
Политика
МИД отверг обвинения США в несоблюдении договора о ядерных испытаниях
Москва отвергает обвинения в якобы несоблюдении договора с США об ограничении подземных испытаний ядерного оружия, Вашингтон, отказываясь ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), ставит его на грань развала, заявили в МИД РФ.
РИА Новости 11:37
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 килограммов Максим Фадеев рассказал о своей диете
За несколько месяцев продюсеру удалось сбросить 100 килограмм лишнего веса, что привело его поклонников в восторг.
StarHit.ru 10:00
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН вчера в 10:57
Общество
ФАС возбудила дело из-за отличия капсул порошка в России и ЕС
Федеральная антимопольная служба (ФАС) России возбудила дело против «дочки» Procter & Gamble — компании «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» — за разницу в качестве капсул для стирки Ariel в России и в Европейском союзе.
Известия вчера в 03:06
Политика
Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США
Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru вчера в 12:46
Шоу-бизнес
Карпович впервые ответила на угрозы из-за романа с Павлом Прилучным
Фанаты актрисы обвинили её в том, что она закрутила роман с женатым Павлом Прилучным, и стали угрожать.
News.ru 02 июля в 11:42
Общество
В Югре продлён режим повышенной готовности в связи с коронавирусом
Ханты-Мансийск, 4 июля 2020, 19:04 — REGNUM Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим повышенной готовности продлён в регионе до 12 июля включительно.
REGNUM 12:04
Политика
Сенатор и крымские татары прокомментировали решение Турции
Со своей стороны, глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что власти Турции, отказываясь признать российский статус Крыма, демонстрируют неспособность адекватно оценивать международную обстановку, заявил.
Вести.Ru 11:05