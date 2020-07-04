Актер Михаил Ефремов якобы страдает абсансной эпилепсией, и это послужило причиной смертельной аварии, произошедшей 8 июня в центре Москвы.

с чего всё началось

Адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП в центре Москвы, Эльман Пашаев прокомментировал сообщения о том, что защита артиста будет построена вокруг версии об эпилепсии. Его слова приводятся в Telegram-канале принадлежащего Григорию Березкину РБК.

Адвокат Ефремова отреагировал на версию об эпилепсии артиста

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