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News.ru
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Адвокат Ефремова отверг обвинения в подкупе свидетелей по делу о ДТП

Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, отверг обвинения в подкупе свидетелей. Их выдвинула защита потерпевших. В ответ на это Пашаев пригрозил ей уголовной ответственностью.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Адвоката Ефремова обвинили в подкупе свидетелей

Lenta.ruвчера в 08:12
РЕН ТВ

Стало известно, почему адвоката Ефремова обвинили в подкупе свидетелей

РЕН ТВвчера в 06:55
Известия

Адвоката Пашаева обвинили в подкупе свидетелей по делу Ефремова

Известиявчера в 07:14
РИА Новости

Адвокат Ефремова отверг обвинения в подкупе свидетелей

РИА Новостивчера в 06:45
Газета.Ru

Адвокат Ефремова ответил на обвинения в подкупе свидетелей

Газета.Ruвчера в 06:41
Комсомольская правда

«Есть видео, на котором адвокат Ефремова подкупает свидетеля»: новый поворот в деле актера

Комсомольская правдавчера в 06:35
Интерфакс

Сторона потерпевших заявила о подкупе свидетелей адвокатом Ефремова

Интерфаксвчера в 07:27

Глина и 3D-принтер станут основой строительства в будущем

В своей работе ученые сообщают о прогрессе в создании устойчивого строительного материала, изготовленного из почвы, с дальнейшим использованием 3D-принтера для создания несущей конструкции.
Популярная механикавчера в 08:54

«Ъ»: Минэнерго планирует снизить «перекрестку» в электросетях на 60% за 15 лет

Министерство энергетики России подготовило проект стратегии развития электросетевого комплекса РФ до 2035 года, где предполагает снижение перекрестного субсидирования в отрасли за следующие 15 лет на 60%, до 100 млрд рублей.
ТАСС20:04

Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова, проходящего по делу о смертельном ДТП, Эльман Пашаев заявил, что на подушке безопасности автомобиля, в котором находился его подзащитный, обнаружен пот второго человека.
Известиявчера в 16:40

Лавров призвал Киев перестать искать отговорки по Минским соглашениям

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Труд» призвал Украину соблюдать свои обязательства и выполнить требования о предоставлении особого статуса Донбассу в рамках Минских соглашений.
RT на русском17:55
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