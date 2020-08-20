Адвокат Ефремова отверг обвинения в подкупе свидетелей по делу о ДТП
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Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, отверг обвинения в подкупе свидетелей. Их выдвинула защита потерпевших. В ответ на это Пашаев пригрозил ей уголовной ответственностью.В источнике
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«Есть видео, на котором адвокат Ефремова подкупает свидетеля»: новый поворот в деле актера
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