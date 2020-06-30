Происшествия
РБКАдвокат Ефремова ответил на появление в деле еще одного потерпевшего
Адвокат Эльман Пашаев счел допустимым появление нового потерпевшего в деле о ДТП со смертельным исходом, которое устроил актер. Об этом сообщает «Вечерняя Москва». 30 июня Виталия Захарова — сына погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова от первого брака — признали четвертым потерпевшим по делу.
Читать в источнике
Оценить638
с чего всё началось
В уголовном деле Михаила Ефремова объявился четвертый потерпевший, сообщает Telegram-канал Mash. Речь идет о младшем сыне погибшего в ДТП Сергея Захарова и его гражданской жены Ирины, которого зовут Валерий. Такой статус якобы может ему позволить участвовать в суде и потребовать компенсацию.Вечерняя Москвавчера в 08:37
Подробнее о событии
Показать все источники
Адвокат Ефремова прокомментировал появление нового потерпевшего в деле о ДТП
Московский Комсомолецвчера в 23:59
Адвокат Ефремова назвал максимальную сумму компенсации для семьи погибшего Захарова
Вечерняя Москвавчера в 09:30
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 11:47, Ашберн
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Газета.Ru 03:52
Общество
МВД не выявило серьезных нарушений на голосовании по Конституции
Горовой рассказал, что в МВД было направлено 839 заявления о происшествиях во время голосования по поправкам в главный закон страны, однако "серьезных нарушений" закона не зарегистрировано.
NewInform 11:21
Политика
Депутат Рады заявил о предательстве Украины партией Зеленского
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что члены партии "Слуга народа" "предали страну" и "прощения им не будет".
Газета.Ru 08:52
Общество
Бездомные начали захватывать дома россиян в Испании
Россияне, имеющие недвижимость в Испании, сообщили об участившихся случаях сквоттинга — самовольного захвата чужих пустующих домов.
Lenta.ru вчера в 13:10
Общество
Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости 11:09
Общество
США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса
США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
Lenta.ru 10:34
Здоровье
Погибшая в Волгограде от коронавируса женщина была беременна
ИА Городские вести. Волгоград 09:36
Происшествия
Двое заключенных сделали 20-метровый подкоп в ульяновской колонии
Двое заключенных прокопали под землей 20-метровый тоннель с целью побега из колонии в Ульяновской области.
Вести.Ru 10:04
Политика
Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском 07:27
Авто
АвтоВАЗ планирует выпустить лимитированную версию Lada 4x4
Отечественному внедорожнику Lada 4x4 в скором времени достанется новая модификация Black.
Новые автомобили 10:57
Экономика
Названы условия для укрепления рубля к доллару
Аналитик Андрей Кочетков назвал условия для укрепления рубля по отношению к доллару в беседе с агентством «Прайм».
Lenta.ru вчера в 22:02
Политика
NYT сообщила о своих доказательствах «сговора» талибов с Москвой
Обновлено в 17:40 Газета The New York Times сообщает, что получила свидетельства того, что американские спецслужбы перехватывали электронные данные о крупных переводах с банковского счета, контролируемого российской военной разведкой, на счет, связанный с движением "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ).
BFM.ru 06:24
Хоккей
Игроки НХЛ могут приехать на Олимпиаду в 2022 году
Ранее другой инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что игроки НХЛ могут приехать на Олимпиаду в 2022 году.
Bookmaker-ratings.ru 09:36
Общество
В Свердловской области на 18:00 явка на голосовании составила 49,16%
В голосовании по поправкам к Конституции РФ приняли участие 49,16% избирателей, зарегистрированных в Свердловской области.
Коммерсантъ Екатеринбург 10:25
Общество
Названа причина разрушения межкорейского офиса связи в КНДР
Ранее, 16 июня, Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что межкорейский офис связи полностью разрушен.
Известия вчера в 19:22
Общество
В Петербурге на Дворцовой площади началась акция «Стоп поправки»
В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади началась акция против внесения поправок в Конституцию – «Стоп поправки», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 08:30
Футбол
ЦСКА обыграл «Спартак» в матче чемпионата России
МК-Спорт вчера в 15:31
Общество
Коронавирусу предложили противопоставить «три Т»
Стратегию "три Т" предложил реализовать директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.
Вести.Ru 05:24
Политика
Средняя явка на голосовании по поправкам достигла 63,32 процента
По данным на 18 часов по московскому времени, общероссийская явка на голосовании по поправкам в Конституцию составляет 63,3 процента, сообщили в Центризбиркоме.
РИА Новости 11:34
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
«Интеллектуальный» учет электроэнергии в России позволит снизить ее потери на 70–80 млрд рублей в год.
Известия 08:45
Общество
В Ивановской области утвержден регламент работы торговых центров
В регионе утвержден регламент работы для торговых центров.
Ивтелерадио 09:21
Футбол
«Челси» представил домашнюю форму на следующий сезон
Лондонский "Челси" представил новую домашнюю форму на следующий сезон. Фотографии опубликованы на официальном сайте команды.
Газета.Ru 03:52
Экономика
Что с 1 июля изменится для миллионов пенсионеров
Рассчитывать на надбавку смогут порядка 40 тыс. российских граждан. Также для россиян пенсионного возраста вводится новая льгота.
ToDay News Ufa 07:25
Политика
Помпео заявил, что США надо чаще взаимодействовать с Россией
В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией западные участники объединения в период пребывания у власти в Вашингтоне президента Барака Обамы приняли решение вернуться к формату "семерки".
ТАСС 11:43
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июле
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какую погоду следует ожидать россиянам в июле.
Аргументы недели вчера в 07:31
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Известия 29 июня в 15:44
Спорт
Глава ВФЛА сообщил о принятых мерах для выплаты штрафа World Athletics
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко заявил, что организация сделала все возможное, чтобы выплатить Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) штраф за вмешательство в расследование допингового дела прыгуна в высоту Данилы Лысенко, но средства так и не были найдены.
РБК 11:20
Происшествия
«Мужское Государство» забанили в популярной соцсети
При попытке перейти на страницу группы появляется уведомление, что сообщество было заблокировано «за призывы к насильственным действиям».
Lenta.ru вчера в 21:48