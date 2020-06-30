Происшествия
РБКАдвокат Ефремова ответил на появление в деле еще одного потерпевшего
Адвокат Эльман Пашаев счел допустимым появление нового потерпевшего в деле о ДТП со смертельным исходом, которое устроил актер. Об этом сообщает «Вечерняя Москва». 30 июня Виталия Захарова — сына погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова от первого брака — признали четвертым потерпевшим по делу.
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с чего всё началось
В уголовном деле Михаила Ефремова объявился четвертый потерпевший, сообщает Telegram-канал Mash. Речь идет о младшем сыне погибшего в ДТП Сергея Захарова и его гражданской жены Ирины, которого зовут Валерий. Такой статус якобы может ему позволить участвовать в суде и потребовать компенсацию.Вечерняя Москвавчера в 08:37
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Адвокат Ефремова прокомментировал появление нового потерпевшего в деле о ДТП
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