Происшествия
РБКАдвокат Ефремова ответил на появление в деле еще одного потерпевшего
Адвокат Эльман Пашаев счел допустимым появление нового потерпевшего в деле о ДТП со смертельным исходом, которое устроил актер. Об этом сообщает «Вечерняя Москва». 30 июня Виталия Захарова — сына погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова от первого брака — признали четвертым потерпевшим по делу.
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с чего всё началось
В уголовном деле Михаила Ефремова объявился четвертый потерпевший, сообщает Telegram-канал Mash. Речь идет о младшем сыне погибшего в ДТП Сергея Захарова и его гражданской жены Ирины, которого зовут Валерий. Такой статус якобы может ему позволить участвовать в суде и потребовать компенсацию.Вечерняя Москвавчера в 08:37
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Адвокат Ефремова прокомментировал появление нового потерпевшего в деле о ДТП
Московский Комсомолецвчера в 23:59
Адвокат Ефремова назвал максимальную сумму компенсации для семьи погибшего Захарова
Вечерняя Москвавчера в 09:30
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила первые результаты общероссийского голосования по закону о поправках к Конституции.
РБК 08:52
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Совбез ООН принял резолюцию о прекращении огня на фоне пандемии
Совбез ООН поддержал призыв генерального секретаря организации Антониу Гутерреша прекратить огонь во всех конфликтах в мире на фоне пандемии коронавируса - в среду члены СБ приняли соответствующую резолюцию, говорится в заявлении постпреда Германии при ООН Кристофа Хойсгена.
РИА Новости 12:00
Шоу-бизнес
«Уральские пельмени» судятся с экс-директором Нетиевским за его счет
iReactor вчера в 08:45
Общество
В России вступили в силу изменения, которые затронут практически всех
Сегодня же вступил в силу новый порядок проведения медосвидетельствования для получения или продления водительских прав.
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«Ахмат» выиграл у «Арсенала» в чемпионате России по футболу
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LiveSport.ru вчера в 13:37
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Samsung представила новый ёмкий SSD 870 QVO с подключением типа SATA III и памятью QLC.
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Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве
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Австралийская певица Sia стала бабушкой в 44 года
Mockva.ru 12:13
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США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
Lenta.ru 10:34
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Вдова Виктора Проскурина Ирина Хонда рассказала, когда и где может состояться церемония прощания с актером.
iReactor 13:08
Происшествия
Комиссия СПЧ призвала наказать полицейского, сломавшего руку Френкелю
Постоянная комиссия СПЧ по свободе информации и правам журналистов просит Генпрокуратуру и Следственный комитет взять под особый контроль расследование инцидента на УИК №2191, где полицейский сломал руку корреспонденту "Медиазоны" Давиду Френкелю, заявление опубликовано на сайте СПЧ.
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Общество
На Красной площади задержали активистов
В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 06:15
Авто
Китайский минивэн GAC GN8 за 3,5 миллиона рублей представили в России
Кроме базовой версии со светодиодной оптикой, «зимним пакетом», 3-зонным климат-контролем, системой доступа без ключа и другими системами безопасности и помощи водителю покупателям предложена версия Prestige за 3 миллиона 99 тысяч рублей и максимальная комплектация Premium за 3,5 млн рублей.
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Общество
В Петербурге на Дворцовой площади началась акция «Стоп поправки»
В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади началась акция против внесения поправок в Конституцию – «Стоп поправки», сообщает телеканал «Дождь».
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Энергетика
Посол Белоруссии заявил о понимании с Россией по цене на газ
Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что видит понимание между белорусской и российской сторонами по вопросу выравнивания в этих странах цен на природный газ.
РИА Новости 07:36
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Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
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Религия
Видео схиигумена Сергия потребовали удалить из YouTube
Прокуратура и Роскомнадзор потребовали удалить с портала YouTube видеообращение отца Сергия (Романова) с призывом не ходить на голосование по Конституции, заявил представитель опального уральского старца Всеволод Могучев 1 июня в соцсети ВКонтакте.
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RuNews24.ru 06:50
Политика
Памфилова заявила, что Мишустин «мог бы и надеть» маску на участке
Глава ЦИК Элла Памфилова считает, что председатель правительства России Михаил Мишустин мог бы прийти на участок для голосования в маске, несмотря на то, что он имеет антитела к коронавирусу.
РИА Новости 11:53
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Президент Казахстана предложил вернуть карантин из-за «второй волны» коронавируса
Президент Казахстана вынес выговоры мэрам нескольких городов, в том числе главам Нур-Султана и Алматы Алтаю Кульгинову и Бакытжану Сагинтаеву за очередное обострение ситуации с развитием инфекции, - отмечает телеканал "Дождь".
Новые Известия 29 июня в 15:20
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Дочь Анастасии Заворотнюк показала, где живет больная мать
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в Instagram показала, где живет ее мать.
Газета.Ru 08:36
Космос
«Росатом» готовит испытания прототипа плазменного ракетного двигателя
«Росатом» заказал испытания новейших моделей космических двигателей нового поколения. Их проведение запланирована на текущий год.
Военное дело 02:55
Общество
ЦИК объяснил решение начать публиковать итоги голосования по поправкам
Заместитель руководителя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Николай Булаев пояснил, что Центризбирком решил начать публиковать сведения по итогам голосования по поправкам в Конституцию на закрывшихся участках в интересах максимальной открытости и легитимности.
Журналистская правда 12:50
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
«Интеллектуальный» учет электроэнергии в России позволит снизить ее потери на 70–80 млрд рублей в год.
Известия 08:45
Экономика
Греф ожидает укрепления рубля к доллару к концу 2020 года
Российский рубль должен укрепиться к концу года, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
Коммерсантъ 29 июня в 04:06
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
С 1 июля в России вступили в силу новые правила, частично ограничивающие ввоз автомобилей с правым рулем.
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Оглашены данные экзитпола по поправкам в Конституцию в Петербурге
Ведущий специалист-аналитик Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра Эмилия Черешкевич сообщила данные экзитпола по поправкам в Конституцию.
АБН 13:00
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Явка избирателей в Челябинской области превысила 58%
По данным на 15: 30 часов, в Челябинской области проголосовали 1 511 110 человек — это 58,15 % от общего числа избирателей.
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