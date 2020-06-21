Происшествия
Lenta.ruАдвокат Ефремова прокомментировал сообщения о попытке суицида актера
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер не пытался покончить с собой. Так он прокомментировал изданию «Собеседник» появившиеся ранее в ряде СМИ сообщения о попытках суицида артиста.
Читать в источнике
Оценить76
с чего всё началось
Адвокат разоблачил женщину, которую журналисты представили как домработницу Ефремова, и рассказал о его домашнем аресте. Дама, в частности, заявила: Михаил крайне подавлен (что правда). И до такой степени винит себя, что не сегодня-завтра может совершить с собой что-нибудь страшное.Собеседниквчера в 12:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 05:42, Ашберн
Общество
В Москве выявили меньше тысячи новых случаев коронавируса
Впервые с 9 апреля число выявленных за сутки случаев коронавируса в Москве не превышает 1 тысячи, уменьшение количества зафиксированных случаев COVID-19 в Москве по сравнению с предыдущим днем составляет 8%, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
РИА Новости 04:02
Происшествия
Подростки избили беременную женщину и ее спутника-музыканта в Рыбацком
Konkretno.ru 02:49
Общество
Путин присвоил Героя Труда главврачу больницы в Коммунарке
Отдельным распоряжением Путин наградил медиков, внесших вклад в борьбу с COVID-19, почетными грамотами и благодарностью президента.
РБК 04:57
Футбол
Лэмпард: Абрамович регулярно демонстрировал преданность «Челси»
Думаю, он регулярно показывал преданность клубу. Сейчас мы ведём дела, которые, надеюсь, помогут нам стать лучше в следующем сезоне.
Чемпионат 04:30
Политика
Путин рассказал, чем занимается в свободное время
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал, чем занимается в свободное время.
RT на русском 05:16
Политика
Путин оценил заявления Зеленского
Заявления президента Украины Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне могут негативно сказаться на отношениях России и Украины.
Вести.Ru 04:39
Футбол
«Краснодар» согласился перенести матч с «Динамо» из-за вируса
РБК вчера в 17:19
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Гебрейесус добавил, что сегодня мир пребывает в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
Evo-rus.com вчера в 00:58
Происшествия
В Свердловской области столкнулись четыре автомобиля
Столкновение четырех автомобилей произошло в воскресенье на 43-м км автодороги Екатеринбург - Тюмень в Свердловской области.
ТАСС 03:12
Политика
В Бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока-2»
По словам Ламбсдорфа реализацию проекта «Северный поток – 2», который связывает Россию и Германию двумя нитками газопровода, проходящими по дну Балтийского моря, необходимо отменить, так как политик Москвы по отношению к ФРГ и к Евросоюзу «недружелюбна».
Политика Сегодня вчера в 03:10
Авто
Кроссовер Renault Captur покинет один из рынков
Следует сказать, что индийская версия Renault Captur является аналогом российского варианта кроссовера.
Тарантас Ньюс 19 июня в 04:58
Здоровье
153 человека заразились коронавирусом в Ростовской области за сутки
На 21 июня в Ростовской области у 8534 человек подтверждено заражение коронавирусом. Показатель заболевших — 203,2 на 100 тысяч населения.
Kursk.com 04:55
Единоборства
Глава UFC Уайт раскритиковал Блейдса после победы над Волковым
Российский боец UFC Александр Волков проиграл американцу Кертису Блэйдсу.
Московский Комсомолец 04:38
Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru 19 июня в 10:29
Футбол
«Зенит» разгромил ЦСКА в матче РПЛ
Интерфакс-Спорт вчера в 14:09
Политика
Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине
На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
Происшествия
В многоэтажном доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа
"21 июня в 10:00 в Дарницком районе по улице Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным газовоздушной смеси, с последующим обрушением перекрытий 4, 5, 6 и 7 этажей", - говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства.
ТАСС 03:59
Общество
Краснодарская «золотая судья» Хахалева отказалась раскрыть доходы
Скандально известная судья Елена Хахалева не предоставила сведения о доходах за прошлый год.
Профиль вчера в 09:21
Политика
Путин заявил, что не любит отчитывать подчиненных «в показном порядке»
Президент России Владимир Путин признался, что не любит демонстративно отчитывать подчиненных и никогда не делает этого, несмотря на то, что в Кремле случаются жесткие разговоры.
ТАСС 05:11
Шоу-бизнес
Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов
Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов.
Версия.Инфо вчера в 08:55
Культура
Актер Добронравов уволился из Театра Сатиры
РЕН ТВ вчера в 10:53
Кино
Актриса из «Великолепного века» снимется в новой картине от Netflix
Звезда "Великолепного века", турецкая актриса Бурджу Бириджик снимется в новом проекте стримингового сервиса Netflix.
РЕН ТВ вчера в 05:21
Шоу-бизнес
Вдова Дмитрия Хворостовского рассказала о его просьбе перед смертью
Вдова Дмитрия Хворостовского рассказала о его просьбе незадолго до смерти.
Shraibikus News вчера в 16:10
Политика
Глава ЛНР пригрозил Зеленскому полной боевой готовностью
ЛНР готовится к проведению парада Победы, однако, если украинские военные не прекратят обстрелы, ополченцы снова объявят полную боевую готовность, предупредил глава самопровозглашенной республики Леонид Пасечник.
Газета.Ru вчера в 06:53
Происшествия
Под Калининградом потушили пожар в Центре помощи детям
В Калининградской области в городе Зеленоградске спасатели потушили пожар на чердаке Центра помощи детям «Наш дом».
RT на русском 02:01
Здоровье
Мясников назвал опасные симптомы при головной боли
Врач считает, что незамедлительно следует обращаться к медикам, когда головная боль становится более сильной при кашле или изменении положения тела.
Evo-rus.com 02:11
Здоровье
8 продуктов, которые помогают похудеть: разбираемся с диетологом
В компании диетолога разбираем популярные и совершенно внезапные продукты, которые помогут сбросить лишнее.
НГС.Кемерово вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли рассказала о причинах развода с Брэдом Питтом
Голливудская актриса Анджелина Джоли рассказала о причинах развода с актером Брэдом Питтом.
Аргументы и Факты вчера в 07:28
Финансы
Рублю предрекли возврат к минимумам середины марта
Вместо посыла о быстром восстановлении экономики в новостных заголовках будет превалировать более сдержанные оценки, вес которым может придать неутешительные итоги второго квартала в отчетностях корпораций с середины июля.
Российская газета вчера в 23:00
Энергетика
Экспорт саудовской нефти в США может обновить 35-летний минимум
Объемы экспорта саудовской нефти в США могут упасть до минимальных за 35 лет значений, сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов.
Газета.Ru 18 июня в 10:18