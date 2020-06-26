Происшествия
ИзвестияАдвокат Ефремова озвучил требуемую семьей Захарова сумму компенсации
Родственники Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП, виновником которого стал актер Михаил Ефремов, требуют космические суммы в качестве компенсации. Такие деньги в судебной практике вообще не крутятся, заявил в пятницу, 26 июня, адвокат артиста Эльман Пашаев.
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Пашаев добавил, что родственники требуют невероятных денег — 100-150 миллионов рублей. В беседе с «360» адвокат также рассказал, что Ефремов спрашивает о семье Захарова. Актер хочет помочь потерпевшим, в том числе оплатить похороны и другие расходы.Телеканал 360°04:22
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