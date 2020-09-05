Адвокат Ефремова озвучил возможный срок заключения артиста
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Защитник Михаила Ефремова Эльман Пашаев предположил, какой приговор огласят актеру. Ефремову может грозить от 6 до 8 лет колонии общего режима. Такие цифры адвокат озвучил в эфире телеканала «Москва 24».В источнике
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Собеседник4 сентября в 08:06