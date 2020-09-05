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Gazeta.SPb
Gazeta.SPb

Адвокат Ефремова озвучил возможный срок заключения артиста

Защитник Михаила Ефремова Эльман Пашаев предположил, какой приговор огласят актеру. Ефремову может грозить от 6 до 8 лет колонии общего режима. Такие цифры адвокат озвучил в эфире телеканала «Москва 24».В источнике
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РИА Новости

Адвокат Ефремова назвал вероятный срок заключения актера

РИА Новостивчера в 12:17
Собеседник

Александр Добровинский: Если бы не Пашаев, Ефремов вышел бы из тюрьмы через два года

Собеседник4 сентября в 08:06
ТАСС

Адвокат Ефремова прогнозирует актеру срок от шести до восьми лет колонии

ТАССвчера в 11:13
Комсомольская правда

Адвокат предсказал приговор Михаилу Ефремову

Комсомольская правдавчера в 11:32
Москва 24

Пашаев предрек взлет актерской карьеры Ефремова

Москва 24вчера в 11:48
РБК

Адвокат сообщил об отсутствии у Ефремова ожиданий мягкого приговора

РБКвчера в 04:29
Lenta.ru

Адвокат Ефремова назвал возможный срок заключения актера

Lenta.ruвчера в 12:11

В США раскрыли «боевую цель» полета бомбардировщиков B-52 над Украиной

Бомбардировщики B-52 Stratofortress в ходе подлета со стороны Украины к Крыму сопровождались западными средствами воздушной разведки и наблюдения, которые отслеживали реакцию российских средств противовоздушной обороны (ПВО) на полеты американской стратегической авиации, пишет The Drive.
Lenta.ruвчера в 09:55
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Сербский чиновник возмутился постом Захаровой о стульях в Белом доме

Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич возмутился публикацией официального представителя МИД России Марии Захаровой в Facebook о визите сербской делегации в США.
Lenta.ru01:18
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О неуязвимости России перед лицом санкций заявили в Германии

Во время экономического кризиса, который был вызван пандемией коронавируса, Россия смогла ощутимо нарастить свои валютные резервы,сделавшие страну неуязвимой перед западными санкциями, сообщает немецкое издание Die Welt.
Live24вчера в 02:39
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